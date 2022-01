Abriga a primeira faculdade de Direito criada no país

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), também conhecida por Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, divide com a Faculdade de Direito de Recife o posto de faculdade de Direito mais antiga do país. Ambas foram criadas em 1827 e, ao longo de quase dois séculos, formaram inúmeras personalidades notórias da história do Brasil.