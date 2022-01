16/01 na história: terrorismo e presidente assassinado marcam data

A data de 16 de janeiro ficou marcada pelo assassinato do presidente do Congo em 2001. Além disso, um ataque terrorista em Uagadugu em Burkina Faso deixa vítimas em 2016. No ano seguinte, a data é marcada por um acidente aéreo que matou 37 pessoas.