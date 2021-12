PRF Segundo a PRF, ninguém ficou ferido no incidente e ainda não foi descoberta a causa do incêndio.

Na manhã de hoje (29/12) uma carreta pegou fogo na BR-376, entre Ponta Grossa e Curitiba, na altura do KM 540, logo após a praça de pedágio, já desativada, de Witmarsum. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) precisou interditar a pista para que os bombeiros pudessem apagar o fogo.



Com o bloqueio da estrada, houve fila na região. Segundo a PRF, ninguém ficou ferido no incidente e ainda não foi descoberta a causa do incêndio.



Por volta das 9h40 os agentes da polícia rodoviária conseguiram liberar uma das faixas no sentido interior-capital da BR-376. O trânsito, porém, continuou lento no local.

As informações são do Paraná Portal .