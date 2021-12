Reprodução: iG Minas Gerais Chuva no Natal: Sudeste terá temporais durante o fim de semana

A previsão do tempo para esta semana de Natal é de chuva na maioria dos dias para a região Sudeste. Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva devem começar nesta quarta-feira (22) em diferentes regiões do país. Isso acontece por conta da grande disponibilidade de ar úmido e quente associada a presença de ventos favoráveis.

Na região Sul e Sudeste a chuva é favorecida pela formação de uma área de baixa pressão no mar. A queda de água deve começar pela tarde. As áreas com maior chance de verem chuvas mais fortes estão na Costa Verde e sul fluminense, no Rio de Janeiro, além do sul e leste de São Paulo, o que incluí o litoral e a região metropolitana do estado. De acordo com o Climatempo, a chuva forte poder vir acompanhada no Rio de raios e rajadas de vento.

Em Minas Gerais e Espírito Santo também deve chover por conta da passagem de uma frente fria pelo Sul da Bahia e em parte da região Sudeste. Em MG, as chuvas devem se concentrar na região norte do estado, entre a tarde de sexta-feira, dia 24, e o domingo, 26. Segundo o Climatempo, entre quinta e sexta-feira, a região mais atingida será o Espírito Santo.

Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão é de chuva na noite desta quarta-feira. A chuva deve continuar na quinta e na sexta-feira, podendo ocorrer a qualquer hora. Não há previsão de chuva nos dias 25 e 26. A previsão do tempo é semelhante para São Paulo, com chuvas começando na tarde desta quarta-feira e continuando até sexta-feira, podendo ocorrer tempestades isoladas com raios.





Em Belo Horizonte, as chuvas devem começar na noite desta quarta-feira e continuar até a sexta-feira. Para o Climatempo, o tempo deve começar a mudar no final de semana, mas pancadas de chuvas ainda são esperadas no sábado e domingo. No Espiríto Santo, a previsão é de chuva até segunda-feira.