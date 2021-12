Roberto Parizotti/FotosPublicas Previsão do tempo em SP

A previsão desta terça-feira (14) é marcada pela sensação de calor e chuva moderada no período da tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 20ºC e a máxima de 28ºC.

Durante a madrugada e o começo da manhã, a temperatura deve ficar em torno dos 20ºC com céu nublado. Na parte da tarde, o sol deve aparecer entre as nuvens. No meio do dia a formação de uma área de instabilidade irá ocasionar chuvas moderadas na capital. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 42% e 95%.