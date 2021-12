Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

A sexta-feira (10) começa com sensação de frio e nebulosidade em São Paulo. O sol ainda deve aparecer entre as nuvens durante a tarde e elevar as temperaturas. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 13ºC e a máxima de 26ºC.

No final do dia a chegada de uma brisa marítima aumenta os níveis de nebulosidade na capital, mas não há previsão de chuva. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 35% e 90%.