Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

O dia começa com céu nublado e garoa nesta quinta-feira (9), em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas divulgou que a mínima será de 14°C e a máxima de 22°C.

Ao decorrer do dia, as nuvens devem se dissipar dando mais abertura para o sol. A umidade do ar capital paulista oscila entre 50% e 95%.