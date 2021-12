Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

Dia de sol e temperaturas em elevação neste sábado (4) em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas divulgou que a mínima será de 16°C e a máxima de 27°C.

Mesmo com a aproximação de uma brisa marítima, não há previsão de chuva para o município. A umidade do ar oscila entre 45% e 95% na capital paulista.

Segundo o Climatempo, a primeira semana de dezembro vai terminar com pouca chuva nos estados de São Paulo e Rio De Janeiro, porém mudanças no tempo já são previstas para os próximos dias, por causa da formação de um novo ciclone.

As capitais Rio e São Paulo ficam com variação de nuvens nos próximos dias, mas sempre com aberturas de sol. A sensação, na maior parte do tempo, é de abafamento. Por causa da infiltração marítima as noites e madrugadas ficam mais fresquinhas e nubladas.

No domingo volta a chover nas duas capitais, de forma isolada e é na segunda-feira que o tempo fica mais carregado e com risco de temporal

