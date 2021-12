Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

O tempo permanece mais chuvoso nesta terça-feira (30) em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 18ºC e a máxima de 26ºC.

Por conta de um sistema frontal que se propaga ao largo do litoral paulista, o tempo fica um pouco mais fechado nesta terça. No entanto, a qualidade do ar se apresenta como ótima durante todo o dia. A umidade do ar em São Paulo deve oscilar entre 70% e 100%.