Mudar a própria realidade financeira é um sonho antigo para muitos brasileiros. Mas essa espera por dias melhores pode acabar hoje, pelo menos para aqueles que apostarem na Lotofácil , uma das loterias mais fáceis de ganhar. As apostas para o concurso de hoje - que sorteará um montante previsto em R$4,5 MILHÕES - ficam disponíveis até o horário do sorteio no Mega Loterias , site especializado em apostas nas loterias pela internet.

Divulgação/Caixa Lotofácil

A Lotofácil vem se popularizando tanto ao longo dos anos que passou a ser a segunda loteria do Brasil em número de vendas. O crescimento se dá, principalmente, pelo simples fato de o jogo lotérico fazer um novo premiado a cada nove apostas. Além disso, a probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 3,2 milhões, aproximadamente 15 vezes maior que a Mega-Sena.

+Participe da Mega Friday da Virada, a promoção exclusiva do Mega Loterias que garante 20% de bônus nas compras acima de R$ 100 para a Mega da Virada 2022

Lotofácil concursos com final "0"

Desde o final de 2020, a Lotofácil passou a ter sorteios diários, realizados semanalmente de segunda à sábado. Porém, o sorteio desta quarta reúne motivos especiais.

Os concursos terminados em "0" possuem premiações especiais. Isso ocorre porque, na prática, uma porcentagem maior da arrecadação dos concursos intermediários (com finais que vão de 1 a 9) é separada e destinada especialmente à premiação nos concursos finais "0".

Leia Também

Como apostar online na Lotofácil

Para ganhar o prêmio máximo da Lotofácil a regra é acertar as 15 dezenas sorteadas. O volante (cartela) é composto somente por 25 números e a aposta simples permite a escolha de 15 números. A cada dezena adicionada, o custo da aposta também aumenta, mas há um limite de 20 números por jogo.

No entanto, o apostador também pode optar pelos bolões exclusivos do Mega Loterias , jogos em grupo que reúnem múltiplas apostas, mais dezenas e, consequentemente, mais chances de premiação.

+Concorra com até 338x mais chances de ganhar na Lotofácil com jogos estratégicos exclusivos

Como aumentar minhas chances na Lotofácil

Através dos bolões da Lotofácil, o apostador consegue potencializar as suas chances de vencer na loteria sem abrir mão de mais economia na hora de jogar. Os jogos do Mega Loterias são criados por especialistas, que se baseiam em estatísticas, probabilidades e estratégias como desdobramento e fechamento para garantir ao apostador mais chances matemáticas de ganhar.

O custo da aposta é dividido com os demais participantes do grupo e, caso o grupo seja contemplado, a premiação também será dividida e distribuída conforme as cotas.