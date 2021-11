Qual o significado da data?

O dia homenageia o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil contra a escravidão, morto em uma emboscada pelas tropas coloniais brasileiras, neste dia, em 1695, após sucessivos ataques ao Quilombo de Palmares. A data é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e o racismo ainda persistente atualmente.