Bolsonaro e o guaraná

Outra cena homofóbica do presidente foi direcionada ao povo do Maranhão. Quando o presidente experimentou um tradicional refrigerante da região, que é da cor rosa, ele soltou: "Agora eu virei boiola. Igual maranhense, é isso?". A frase foi o suficiente para causar incomodo, mais uma vez, com o povo do estado e com a comunidade LGBTQIA+.