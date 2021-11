Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

A quarta-feira (10) deve começar com chuviscos na madrugada e céu encoberto durante o dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 15ºC e a máxima de 20ºC.

Leia também SP: Boi que escorregou em toboágua escapa do abate e vira animal de estimação

Por conta dos ventos úmidos que seguem soprando do mar contra a costa paulista, as temperaturas ficam abaixo dos 20ºC. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.