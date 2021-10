Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

O tempo nesta sexta-feira (29) não será muito diferente desta semana em São Paulo. O céu continuará nublado e com o sol aparecendo raras vezes entre as nuvens. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 24ºC.

Mesmo com as temperaturas amenas, ainda há chance de chuva em alguns pontos da cidade. No entanto, elas devem permanecer de fraca a moderada ao final do dia. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 55% e 95%.