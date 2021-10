Um dia surpreendente, mágico e feliz. Essa é a quarta-feira, dia que divide a semana e que pode ser o divisor de águas na vida daqueles que costumam testar a própria sorte apostando na principal loteria do país, a Mega-Sena . Nesta quarta (27), após seis concursos consecutivos sem vencedores na faixa principal, a loteria pode pagar uma até R$ 33 milhões para uma aposta vencedora no concurso 2423.

O prêmio máximo da Mega-Sena fica com o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas, cuja probabilidade gira em torno de 1 em 50 milhões (considerando apenas apostas simples). A cada dezena adicionada no volante, as chances também aumentam, assim como o custo da aposta.

Como apostar online na Mega-Sena

A dinâmica de jogo da Mega-Sena é simples e bastante popularizada. Para jogar online, o apostador deve selecionar de seis a 15 dezenas entre as 60 disponíveis no volante virtual. A aposta simples considera apenas os seis números escolhidos pelo apostador e tem um custo de R$ 6.

