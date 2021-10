Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

A quinta-feira (14) começa com sol e temperaturas elevadas na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 30ºC.

Leia também Mais de 80 cobras são encontradas morando embaixo de uma casa nos EUA

Com a entrada da brisa marítima no final da tarde e começo da noite, há chance de pancadas de chuvas intensas e com trovoadas. Segundo o CGE, há também potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 32% e 90%.