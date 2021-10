Sabesp garante "normalidade"

Em nota, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) reitera que "não há risco de desabastecimento neste momento", afirma que a situação será reavaliada após as "perspectivas de chuvas do final da primavera e início do verão" e finaliza dizendo que "a queda no nível das represas é normal nesta época do ano".