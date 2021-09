Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

A última terça-feira de setembro (28) será marcada pelo tempo seco e poucas nuvens na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 31ºC.

Leia também Homem pede o divórcio alegando que a esposa não toma banho todos os dias

Com o predomínio do sol, as temperaturas vão permanecer elevadas durante o dia. No fim da tarde, o céu fica carregado por nuvens, mas sem previsão de chuva. Contudo, há um alerta para baixos índices de umidade do ar na cidade. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 28% e 90%.