Reprodução Laje desabou na zona norte do Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (23), um menino de 11 anos morreu soterrado após o desabamento de uma laje na comunidade Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Quando a estrutura foi abaixo, a criança estava brincando com outra, de 8 anos, que ficou ferida no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino mais velho chegou a ser retirado dos escombros, mas não resistiu e acabou falecendo depois. As duas crianças foram levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, próximo à comunidade. O estado de saúde da outra criança é estável, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O local foi interditado pela Defesa Civil, que afirmou que se trata de um imóvel de dois andares parcialmente demolido. "Houve queda de parte de uma parede lateral sobre a laje do imóvel, causando o desabamento da estrutura ", disse o órgão.

Depois, a Prefeitura do Rio foi chamada para terminar de demolir o que sobrou no local. A Secretaria Municipal de Assistência Social também foi acionada para prestar atendimento às vítimas.