Setembro é o mês da independência! E com ele chega a Lotofácil da Independência , concurso especial da Lotofácil que chega à sua 10ª edição com prêmio estimado em R$ 150 milhões - o maior prêmio estimado de todas as edições do concurso. Para ganhar tempo e aumentar suas chances de ganhar, você pode apostar online através do Mega Loterias, site especializado em jogos lotéricos.

Explicar o sucesso da loteria especial de setembro é tarefa simples. A Lotofácil da Independência reúne as maiores probabilidades de acerto entre as loterias especiais, tem o melhor custo-benefício entre os jogos lotéricos e entrega prêmios milionários também em outras faixas de premiação, além da principal (15 dezenas).

Para um concurso tão especial quanto esse, o Mega Loterias te apresenta algumas dicas de como multiplicar as suas chances de ganhar.

Aposte na variedade de técnicas e estratégias

Quem aposta com o Mega Loterias tem à disposição bolões estratégicos para todos os gostos e bolsos, com diversos tipos de jogos e preços de cotas. Através desses bolões é possível apostar, ao mesmo tempo, em diferentes estratégias e técnicas que aumentam a probabilidade de acerto.

Para o concurso 2320 da Lotofácil da Independência são mais de 25 opções de bolões estratégicos, que vão te ajudar a chegar mais perto dos prêmios e, consequentemente, da realização dos seus maiores sonhos. Nós temos algumas dicas especiais!

Bolão de R$ 5

O Bolão HHAB-FA conta com dois fechamentos matemáticos de 20 dezenas e é o mais acessível e democrático dentre os bolões disponibilizados para o sorteio da Lototofácil da Independência, com cotas a partir de R$ 5. Garanta 32 vezes mais chances de ganhar com este jogo!

Bolão de R$ 15

O Bolão SSBC-MA também tem um excelente custo-benefício e foi uma das novidades preparadas pelo Mega Loterias para o sorteio desta semana. Este lançamento especial conta com um fechamento matemático de 20 dezenas + 5 cartões de 16 dezenas cada. Com este jogo estratégico, você garante incríveis 356 vezes mais chances de acerto!

Bolão de R$ 50

O Bolão TAOA-MA é composto por um fechamento de 20 dezenas + desdobramento de três apostas em cartões de 18 dezenas cada. A combinação das duas técnicas faz com que esse super jogo tenha uma equivalência de 3 mil apostas (ou garanta até 3 mil vezes mais chances).

Só para se ter uma ideia do quanto este bolão é vantajoso, se não fosse pela aposta em grupo, cujas cotas podem ser divididas com apostadores de todo o Brasil, uma aposta com essas mesmas características e com este número de dezenas custaria aproximadamente R$ 7 mil ao apostador.