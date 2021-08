Reprodução Idoso de 98 anos teria matado homem de 34 anos a tiros

Um idoso de 98 anos é acusado de assassinar a tiros neste domingo (22) Welton Lopes Costa, 34 anos, em Salvador (BA). Os disparos teriam ocorrido após uma discussão entre os envolvidos. Segundo o irmão da vítima, o idoso, que é policial militar reformado, tem histórico de violência e costuma ameaçar pessoas.



O acusado foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi ouvido e liberado, após alegar legítima defesa. Ele ainda pode, porém, ser indiciado por homicídio e tentativa de homicídio.

A discussão entre o idoso e a vítima teria ocorrido após uma briga de casal. Welton estava brigando com sua esposa, quando o atirador tomou as dores da mulher. Welton então repreendeu o idoso, que devolveu com xingamentos e com os disparos.

A esposa de Welton também foi baleada, mas sem gravidade. Ela foi levada para o hospital, mas recebeu alta no mesmo dia.

Você viu?

Ao G1 , Welbert, irmão da vítima, afirmou que o idoso “tem histórico de ser violento, de ameaçar de atirar, até de ameaçar crianças". "Ontem ele puxou arma para um morador de rua, porque [o morador de rua] estava pegando pombo, e ele alimentava os pombos”, conta.

"Ele executou meu irmão na frente do filho dele de 14 anos. Meu sobrinho veio correndo me chamar: 'Meu tio, atiraram no meu pai'. Perdi meu chão, vim correndo. Meu irmão estava de bruços, tentando respirar, lutando pela vida. Um dos amigos, que é taxista, veio correndo e levou ele para o HGE", disse Welbert.

"Eu fui perguntar a esse senhor, a esse bandido, esse assassino, o porquê dele ter feito isso com meu irmão, e ele disse que meu irmão desrespeitou ele. Em nenhum momento meu irmão agrediu ele. Meu irmão não esperava. Ele só falou e deu as costas (...) Fico custando a acreditar, pedindo que seja um pesadelo, que eu acorde."