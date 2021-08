Neste sábado, 21 de agosto, completam-se 32 anos da morte de Raul Seixas. O Maluco Beleza, porém, segue vivo e vibrante no coração dos fãs, inspirando atitudes solidárias.

Divulgação A banda soteropolitana Marculino e Seus Belezas fará uma live beneficente neste sábado (21)

Nesta data, a banda soteropolitana Marculino e Seus Belezas fará uma live beneficente em tributo a Raulzito, a partir das 21 horas, com objetivo de arrecadar doações em parceria com a Nordeste Eu Sou. O evento será transmitido pelo canal do grupo no Youtube ( https://bit.ly/marculino-youtube ).

"Raul Seixas, além de um grande cantor e compositor, é um filósofo. Não podemos deixar que seus pensamentos morram e esse sentimento é compartilhado por toda a banda", diz Marcus Vinicius Cruz Mello da Silva, vocalista.

Formada por Marcus Vinicius Cruz Mello da Silva (voz e violão), Danilo Sampaio Guerra (baixo), Adilson Santana Passos Júnior (teclado), Igor Bittencourt (bateria) e Bruno Michel (guitarra), Marculino e Seus Belezas homenageia Raul Seixas desde 2013.

As lives solidárias são apenas uma adaptação de projetos que a banda já realizava anteriormente, tocando gratuitamente em quermesses e outros eventos de Salvador em apoio a instituições carentes.

Esta é a 4ª live solidária realizada por Marculino e Seus Belezas desde o início da pandemia de COVID-19, quando os shows presenciais foram interrompidos -- a primeira live aconteceu justamente em 21 de agosto de 2020.

"O projeto do Marculino e Seus Belezas, além de um hobbie e uma paixão de todos nós, é hoje mais um meio que encontramos de ajudar quem precisa", conclui Adilson Santana Passos Júnior.

Até o momento, a banda arrecadou cerca de R$ 40 mil em doações para projetos como a creche da Igreja Nossa Senhora da Luz e o abraço a Microcefalia, que apoia famílias de crianças afetadas pela doença. Desta vez, a parceria é com a Nordeste Eu Sou, instituição que distribuirá cestas básicas, vale-alimentação, marmitas e botijões de gás às famílias de bairros do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Acompanhe a live de Marculino e Seus Belezas e faça a sua doação:

Viva Raul Live

Data: 21 de agosto de 2021, às 21h

Instagram: @marculinoeseusbelezas

Youtube: https://bit.ly/marculino-youtube