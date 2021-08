Reprodução/Redes Socais Enfermeira abraçou a jovem para acalmá-la enquanto tomava vacina

Uma enfermeira viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Em vídeo publicado no TikTok é possível ver a profissional consolando uma jovem com medo de agulha para que ela pudesse se vacinar.

A jovem, indentificada como Raianne Alves, postou o vídeo do momento em seu perfil no TikTok. Nervosa por medo da agulha, Raianne estava tremendo e com dificuldade de deixar o braço parado para a profissional aplicar a vacina.

Por não conseguir se acalmar, uma segunda enfermeira entra em cena e tenta ajudar a garota. "Ai, eu não vou conseguir não", fala a jovem no vídeo, que mesmo tentando fechar o olho, não consegue se acalmar.

Ao perceber o nervosismo de Raianne, a enfermeira segura sua mão e depois lhe abraça até a dose terminar de ser aplicada.

Você viu?

O vídeo tem cerca de 2,1 milhões de visualizações e 254,8 curtidas. No comentários, as pessoas demonstram emoção ao ver o cuidado da enfermeira. O perfil do TikTok Brasil também comentou o vídeo dizendo que esperam que "em todos os postos tenha uma enfermeira cheia de empática como a que você (Raianne) encontrou".

Confira o vídeo: