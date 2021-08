Isac Nóbrega/PR Aliado de Bolsonaro, Lira diz ser um 'ferrenho' defensor da paz entre poderes

Diante das novas investidas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se manifestou nesta segunda-feira em defesa da "harmonia e independência" entre poderes.

"O Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os Poderes", escreveu Lira nas redes sociais.

O deputado acrescentou ainda que a casa legislativa é "vigilante" e acompanha os desdobramentos do choque entre Executivo e Judiciário.

"Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão", registrou o parlamentar.

Você viu?

No sábado, Bolsonaro anunciou que pretende pedir ao Senado a abertura de processos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

Na semana passada, Moraes ordenou a prisão de Roberto Jefferson sob suspeita de dez crimes. Após pedido da Polícia Federal, a medida foi determinada e justificada pela atuação do ex-deputado em ataques e ameaças às instituições democráticas.





Já os atritos de Bolsonaro com Barroso se devem à defesa que o ministro, que também é presidente do TSE, tem feito à lisura das urnas eletrônicas e às críticas à votação da proposta do voto impresso, que foi rejeitada na Câmara dos Deputados.