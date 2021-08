Reprodução: Luis Macedo/Câmara dos Deputados 85 deputados mudaram de raça em autodeclaração depois das eleições

Ao menos 85 deputados 'mudaram' de raça por meio do sistema de autodeclaração em 2018 após a eleição. As informações dadas à Câmara dos Deputados também foram alteradas. A maioria dos parlamentares cuja raça foi alterada entre os dois levantamentos passou de pardo para branco, com 43 deputados. 29 fizeram o caminho contrário. As informações são da coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal 'O Globo'.

Dente alguns nomes, 3 deputados se declararam pretos ao TSE e brancos ao Parlamento: José Airton Cirilo (PT-CE), Leonardo Monteiro (PT-MG) e Hélio Costa (Republicanos-SC).

À coluna, o parlamentar José Airton Cirilo (PT-CE) disse que não se considera "nem um nem outro" e jogou a culpa em sua assessoria pela mudança.

Com as trocas, a Câmara dos Deputados passou a ter também 2 indígenas, além de Joenia Wapichana (Rede-RR). Paulo Guedes (PT-MG) e Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), que haviam se declarado pardos ao TSE, disseram que são indígenas após as eleições.

Fica a critério dos parlamentares informar ou não a raça à Câmara. Dos 578 deputados que passaram por ali nesta legislatura, 109 não o fizeram.