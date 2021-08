Leandro Ferreira/Fotoarena/Agência O Globo Frio em São Paulo

Uma nova frente fria que passa pelo Brasil a partir desta quinta-feira, 12, vai reduzir as temperaturas em grande parte do país, além de provocar chuvas nos litorais de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Paraíba, segundo informações do Climatempo. Já é possível sentir a chegada do frio nos estados do Sudeste.

Na capital paulista, a temperatura cai de 29,2º, como chegou a ser registrada em Interlagos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e deve ficar com temperaturas entre 18ºC e 13ºC. No Rio, caiu de 33,2°C na Marambaia, e fica entre 24ºC e 16ºC.

Até sexta-feira, 13, são esperadas chuvas de moderadas a intensas. Segundo a Marinha do Brasil, ondas de até 2,5 metros podem chegar aos litorais de São Paulo, no norte de Santos, e no Rio de Janeiro, no sul de Arraial do Cabo.

As previsões de chuva nos estados do Sudeste e Sul apontam de 70 a 130 milímetros acumulados no período (acima da média para agosto).

No Nordeste, em Pernambuco e na Paraíba, desde a última segunda-feira, 09, chove constantemente. Até esta quinta, já choveu mais de 100 milímetros.

Confira a temperatura nas capitais hoje e amanhã:



Aracaju

Quinta-feira: 29ºC / 22ºC

Sexta-feira: 29ºC / 21ºC

Belém

Quinta-feira: 32ºC / 24ºC

Sexta-feira: 33ºC / 24ºC

Belo Horizonte

Quinta-feira: 26ºC / 14ºC

Sexta-feira: 27ºC / 14ºC

Boa Vista

Quinta-feira: 32ºC / 24ºC

Sexta-feira: 31ºC / 25ºC

Brasília

Quinta-feira: 30ºC / 14ºC

Sexta-feira: 28ºC / 14ºC

Campo Grande

Quinta-feira: 30ºC / 14ºC

Sexta-feira: 31ºC / 15ºC

Cuiabá

Quinta-feira: 34ºC / 17ºC

Sexta-feira: 35ºC / 18ºC

Curitiba

Quinta-feira: 11ºC / 8ºC

Sexta-feira: 12ºC / 9ºC

Florianópolis

Quinta-feira: 15ºC / 10ºC

Sexta-feira: 16ºC / 13ºC

Fortaleza

Quinta-feira: 31ºC / 25ºC

Sexta-feira: 32ºC / 24ºC

Goiânia

Quinta-feira: 33ºC / 14ºC

Sexta-feira: 33ºC / 16ºC

João Pessoa

Quinta-feira: 29ºC / 21ºC

Sexta-feira: 29ºC / 22ºC

Macapá

Quinta-feira: 35ºC / 25ºC

Sexta-feira: 34ºC / 24ºC

Maceió

Quinta-feira: 28ºC / 21ºC

Sexta-feira: 28ºC / 22ºC

Manaus

Quinta-feira: 34ºC / 24ºC

Sexta-feira: 33ºC / 24ºC

Natal

Quinta-feira: 29ºC / 23ºC

Sexta-feira: 30ºC / 22ºC

Palmas

Quinta-feira: 36ºC / 20ºC

Sexta-feira: 35ºC / 20ºC

Porto Alegre

Quinta-feira: 15ºC / 7ºC

Sexta-feira: 17ºC / 10ºC

Porto Velho

Quinta-feira: 37ºC / 23ºC

Sexta-feira: 36ºC / 22ºC

Recife

Quinta-feira: 28ºC / 20ºC

Sexta-feira: 28ºC / 21ºC

Rio Branco

Quinta-feira: 34ºC / 21ºC

Sexta-feira: 34ºC / 21ºC

Rio de Janeiro

Quinta-feira: 24ºC / 16ºC

Sexta-feira: 26ºC / 16ºC

Salvador

Quinta-feira: 29ºC / 19ºC

Sexta-feira: 28ºC / 20ºC

São Luís

Quinta-feira: 32ºC / 24ºC

Sexta-feira: 32ºC / 25ºC

São Paulo

Quinta-feira: 18ºC / 13ºC

Sexta-feira: 20ºC / 13ºC

Teresina

Quinta-feira: 35ºC / 22ºC

Sexta-feira: 35ºC / 22ºC

Vitória

Quinta-feira: 26ºC / 18ºC

Sexta-feira: 26ºC / 17ºC

- Com informações do portal G1.