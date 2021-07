Rovena Rosa/Agência Brasil Previsão do tempo para São Paulo é de dia frio

Frio intenso e dia seco marcam a previsão do tempo desta terça-feira (20), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 5ºC e a máxima de 18ºC.

Leia também Idoso fica preso em trilho de trem e é resgatado por pouco na Índia; veja vídeo

Devido à mínima prevista para hoje, há possibilidade da cidade bater o recorde de madrugada mais fria do ano. O resto do dia será ensolarado e seco, mas as temperaturas não sobem muito. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 30% e 90%.