Reprodução Cães de um depósito de gás de cozinha atacaram e mataram uma criança de 1 ano e 3 meses em Rio Claro

Uma criança de 1 ano e 3 meses morreu em Rio Claro, no interior de SP, após ser atacado por cães na noite de quarta-feira (7). A mãe do menino também ficou ferida. As informações são do G1 .

A família mora nos fundos de um depósito de gás, onde ficam três cães da raça rottweiler em um pastor-alemão. Não se sabe qual ou quais deles realizaram os ataques. A Polícia Civil vai investigar se houve negligência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, vizinhos socorreram o menino e o levaram para o hospital da Unimed, já em estado gravíssimo. Ele não resistiu aos ferimentos. Já a mãe, que também foi ferida, não teve o estado de saúde informado.



No Boletim de Ocorrência, a dona dos quatro cães de guarda diz que recebeu uma mensagem da mãe da criança pedindo socorro porque o filho mais novo teria sido atacado.

A responsável pelo estabelecimento diz que viu o vídeo da câmera de segurança que registrou o momento que a mãe da criança saiu da casa em direção ao comércio. Neste momento, a filha mais velha teria colocado o irmão mais novo para fora de casa e fechado a porta, quando ocorreu o ataque. Segundo ela, os cães nunca tinham demonstrado agressividade com outras pessoas conhecidas.