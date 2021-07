Wilson Dias/Agência Brasil - 17.8.2016 Senador José Serra (PSDB-SP)

O senador José Serra (PSDB-SP) foi submetido a um cateterismo após passar por exames de rotina e colocou um stent em uma das artérias do coração na última terça-feira, em São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido, segundo a assessoria do parlamentar, e o tucano deve permanecer em observação no Hospital Sírio Libanês até a quinta-feira.

Na terça, Serra terminou o protocolo de isolamento para a Covid-19 . Ele havia testado positivo para a doença em 22 de junho, mas não apresentava sintomas, o que, segundo a avaliação médica, deveu-se à imunização com duas doses contra a doença.

Ele foi internado no mesmo dia para tratar uma pneumonia leve. Embora estivesse assintomático, a doença pulmonar se manifestou de forma leve e foi identificada nos exames de imagem do senador, que recebeu antibióticos por via endovenosa.

"Sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas", informou sua assessoria em 24 de junho.