Arquivo pessoal Conselheiro foi afastado nesta segunda-feira (28)

Um conselheiro tutelar de Capela de Santana (RS) foi afastado por suspeita de armazenamento de conteúdo pornográfico no computador de trabalho. O pedido foi solicitado pelo Ministério Público em ação civil pública e aplicado pela Justiça do estado. As informações são do G1 .

O Ministério Público informou que o homem acessava e armazenava material pornográfico no computador do próprio Conselho Tutelar do município, inclusive durante o horário de trabalho. O afastamento do suspeito foi realizado em tutela de urgência.

"É incompatível com a finalidade do cargo que exerce o acesso a conteúdos pornográficos no ambiente de trabalho. Infelizmente, com esse comportamento, até mesmo as crianças e adolescentes que devem ser protegidos pelo órgão podem ser colocados em situação de vulnerabilidade mediante tal comportamento", afirmou a promotora Cristine Zottmann.



A juíza Mariana Motta Minghelli disse, em sua decisão, que o afastamento do homem era uma forma de "salvaguardar o bom conceito do órgão perante a opinião pública e tutelar garantias de crianças e adolescentes".

"Diante dos fortes indícios de inidoneidade do demandado, é requerida a aplicação imediata de medida liminar", concluiu.