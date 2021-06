Divulgação/Polícia Civil de SP Festa é encerrada por Comitê de Blitze neste domingo

Uma festa clandestina com 180 pessoas no Brás, na cidade de São Paulo , foi encerrada neste domingo (27) por agentes do Comitê de Blitze, organizado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de São Paulo.



De acordo com os agentes, além de aglomeração sem máscara , a festa também tinha música ao vivo e o consumo de bebidas alcoólicas e narguilé sem qualquer distanciamento social .

Nenhum protocolo imposto pelo Plano São Paulo para conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) estava sendo cumprido. Confira o momento da ação:

O local onde a festa foi realizada foi interditado por descumprir o Plano São Paulo e promover evento com aglomeração . Atuam nas ações do Comitê de Blitze agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Coordenadoria da Vigilância Sanitária (Covisa), pela Prefeitura de São Paulo, e profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das polícias Civil e Militar, pelo Governo do Estado.



Qualquer pessoas pode denunciar estabelecimentos ou festas clandestinas pelo telefone 0800-771-3541, pelo site www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail [email protected]