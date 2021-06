Reprodução/redes sociais Policiais foram flagrados atirando em dois suspeitos dentro de carro

Na noite da última quarta-feira (9), dois policiais militares foram flagrados atirando em um carro em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento dos disparos que mataram os dois suspeitos que estavam dentro do carro.

De acordo com os agentes da Polícia Militar, os homens assaltaram um carro, levaram alguns pertences e fugiram em outro veículo. Quando abordados pelos policiais eles reagiram apontando armas para os agentes que atiraram para se defender e mataram os dois.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou em nota que a ação é investigada pela Corregedoria da PM e pela Polícia Civil. Os policiais envolvidos foram afastados.

Segundo o G1, o ouvidor da Polícia, Elizeu Soares, analisou as imagens e disse haver suspeita de execução na ação policial contra os suspeitos. De acordo com ele as cenas nçao mostram nenhuma troca de tiros que justifique a ação ofensiva dos policiais.