Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

Sensação de frio com sol no período da tarde marcam a previsão do tempo deste sábado (12) na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 13 °C e a máxima de 19 °C.

Leia também Foto: animal australiano de pênis quádruplo intriga cientistas

Após passagem do sistema frontal pela grande São Paulo, a cidade tera uma madrugada fria, com pequeno aumento da temperatura ao longo do dia propiciado pela abertura do sol durante o dia. Não há previsão de chuvas. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 55% e 95%.