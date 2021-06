Reprodução Redes Sociais/Avertigus Previsão do tempo em São Paulo

Céu nublado e pancadas de chuvas isoladas marcam a previsão do tempo desta terça-feira (8) na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16 °C e a máxima de 21 °C.

Leia também Jovem enfrenta urso para salvar cachorros de ataque nos EUA; assista ao vídeo

A passagem de uma frente fria pela grande São Paulo causa aumento da qualidade do ar, mas inibe o aumento da temperatura. No período da tarde e da noite, devem ocorrer chuvas acompanhadas de rajadas de vento. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 65% e 95%.