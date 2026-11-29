Redação DW Federação de varejistas aponta que confiança do consumidor continua baixa na Alemanha. Em vez de comprar, muitos preferem poupar

Varejistas alemães demonstraram decepção com o desempenho das vendas na temporada que antecede o Natal neste ano. As promoções da Black Friday e da Black Week atraíram poucos consumidores, segundo uma pesquisa realizada pela Federação Alemã do Comércio Varejista (HDE).

Menos de um quarto dos entrevistados declarou estar satisfeito com os resultados, embora os negócios tenham apresentado desempenho ligeiramente melhor do que no mesmo período do ano anterior, que já havia sido considerado fraco.

O levantamento, realizado com cerca de 250 varejistas, mostrou que 55% estavam insatisfeitos com as vendas nos dias que antecederam o primeiro domingo do Advento. Apenas 23% afirmaram estar satisfeitos.

"O início da fase mais intensa das compras de Natal trouxe aspectos positivos e negativos para o varejo. Embora as vendas estejam ligeiramente acima dos números do ano passado, 2025 não é uma boa referência, já que os negócios foram fracos naquele período", afirmou Stefan Genth, diretor-executivo da HDE, em Berlim.

"O índice de confiança do consumidor não é bom; muitas pessoas estão inquietas com a situação política e preferem poupar", acrescentou Genth.

Entre os produtos com melhor desempenho de vendas no momento estão artigos para o lar, roupas de inverno, brinquedos, livros e vales-presente.

No geral, a HDE estima que o comércio varejista alemão deve registrar faturamento de 129,2 bilhões de euros (cerca de US$ 141,4 bilhões) nos meses de novembro e dezembro, o que representaria um aumento nominal de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, já considerando o impacto dos preços mais elevados.

No momento, a economia da Alemanha atravessa um período de transformação e desafios estruturais, marcado pelo baixo crescimento econômico. O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de apenas 0,2% em 2025. Mas em 2026 vem ocorrendo alguns sinais de recuperação, apoiados pelo aumento das despesas públicas em infraestruturas e defesa e pela melhoria das exportações. A recuperação ainda é moderada: no terceiro trimestre de 2026, o PIB cresceu apenas 0,1% face ao trimestre anterior.

Jps (dpa, ots)