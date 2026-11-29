Redação DW Reunião entre Eisenkot e Netanyahu não trouxe resultados concretos, e não há previsão de uma nova tentativa

Gadi Eisenkot, ex-chefe das Forças Armadas de Israel e encarregado de formar um governo após as eleições do mês passado, se reuniu neste domingo (29/11) com o primeiro-ministro interino, Benjamin Netanyahu, na tentativa de avançar na formação de um governo de unidade.

O encontro, ocorrido três semanas após o presidente de Israel ter encarregado Eisenkot de tentar formar uma coalizão para governar o país, não trouxe resultados concretos, e não há previsão de uma nova reunião entre os dois líderes.

Após cerca de duas horas de conversas, o partido de centro de Eisenkot, Yashar, e o conservador Likud, de Netanyahu, informaram em comunicado conjunto que a discussão "ocorreu em um clima profissional, com ambos os lados tentando superar as diferenças significativas existentes entre eles".

A nota, divulgada na tarde deste domingo, informou que a reunião começou com uma análise da situação de segurança e, em seguida, passou a tratar da "formação de um governo de unidade nacional".

Netanyahu propõs "rodizio" na chefia de governo

Na noite de sábado, Netanyahu havia proposto um acordo de rodízio, no qual Eisenkot assumiria primeiro o cargo de primeiro-ministro. No entanto, a proposta foi recebida com grande ceticismo, especialmente porque, segundo informações, ele pretendia que Eisenkot não assumisse o cargo imediatamente.

Diversos partidos de oposição acusaram Netanyahu de tentar uma manobra política enganosa. Líderes políticos lembraram que, no passado, Netanyahu já rompeu acordos firmados.

Uma das principais preocupações é a possibilidade de que Netanyahu provoque, deliberadamente, o fracasso de um governo de unidade nacional, na esperança de obter um resultado mais favorável ao seu campo político em uma eventual nova eleição.

Mas, segundo o portal de notícias israelense Ynet, Eisenkot deixou claro a Netanyahu que ele que mantém seu compromisso com seus aliados. Ele convidou o Likud e outros partidos a integrarem uma ampla coalizão, baseada em diretrizes que ele próprio estabeleceu.

Segundo relatos, pessoas próximas a Netanyahu afirmaram que ex-chefe das Forcas Armadas teria adotado uma "posição extrema".

Há meses Eisenkot afirma que Netanyahu - o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel - não tem condições de exercer a função e representa uma ameaça ao futuro do país.

Impasse após as eleições

Embora o Likud, partido de Netanyahu, tenha obtido o maior número de votos nas eleições parlamentares de 27 de outubro, as legendas de direita e ultraortodoxas que historicamente o apoiaram não conseguiram manter a maioria parlamentar, conquistando menos cadeiras do que seus oponentes no Knesset, o Parlamento israelense, de 120 membros.

Nenhum dos blocos alcançou a maioria necessária de 61 cadeiras, deixando tanto Eisenkot quanto Netanyahu sem um caminho fácil para a formação de um governo após o pleito.

Caso não se chegue a um acordo até 6 de dezembro, Eisenkot poderá solicitar ao presidente de Israel uma extensão de duas semanas, como uma última oportunidade para viabilizar um pacto. Se essa tentativa fracassar, Netanyahu poderá ter a próxima chance e, caso ele também não obtenha sucesso, novas eleições poderão ser convocadas.

Os partidos que apoiam Eisenkot divergem sobre a inclusão de legendas lideradas por árabes ou de partidos ultraortodoxos em uma eventual coalizão.

Além disso, as negociações entre as legendas abordaram algumas das questões mais sensíveis do pleito, incluindo a obrigatoriedade do serviço militar para judeus ultraortodoxos e a realização de uma investigação oficial sobre as falhas de segurança relacionadas aos ataques terroristas realizados pelo grupo islamista Hamas em 7 de outubro de 2023.

O país ainda se recupera desse trauma e dos mais de três anos de conflitos que se seguiram: contra o Hamas, na Faixa de Gaza; contra militantes do Hezbollah, no Líbano; e na guerra contra o Irã, iniciada após um ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos, em 28 de fevereiro.

Partidos árabes querem fim da era Netanyahu

Netanyahu conduziu uma campanha implacável contra a possibilidade de formar alianças com partidos liderados por árabes, cujos ganhos históricos nas eleições os tornaram aliados prováveis, porém politicamente controversos, para o bloco de oposição.

"Governo de unidade é apenas outra forma de dizer 'expulsar os árabes'", afirmou Tamar Hermann, diretora do Centro Viterbi para Opinião Pública e Pesquisa Política do Instituto de Democracia de Israel, em Jerusalém.

Ela acrescentou que, embora os israelenses expressem preocupações com a falta de unidade no país, aqueles que votaram por uma mudança veriam um governo compartilhado entre Netanyahu e Eisenkot como uma traição por parte do oposicionista.

Yousef Jabareen, líder da Lista Conjunta - uma coalizão de três partidos liderados por árabes -, defendeu a rejeição da oferta de Netanyahu. "É hora de atender à vontade coletiva de toda a população, judeus e árabes, e remover Netanyahu do poder esta semana", declarou.

rc (DPA, AP)