Redação DW Show de fogos em Zurique, na Suíça. País aprovou banir produtos barulhentos

O eleitorado da Suíça aprovou neste domingo (29/11) em referendo a chamada Iniciativa dos Fogos de Artifício, que prevê a proibição, em todo o país, da venda e do uso privado de fogos de artifício com estampidos, como rojões. Segundo o resultado provisório, a proposta recebeu 59,76% dos votos favoráveis e obteve maioria em todos os cantões do país.

O maior apoio foi registrado no cantão da cidade de Basileia, onde 70,2% dos eleitores votaram a favor da proposta. Já a menor aprovação ocorreu no cantão do Ticino, com 52,9% dos votos.

Com a decisão, a comercialização e o uso de fogos de artifício com forte impacto sonoro deverão ser proibidos em todo o território suíço. Produtos pirotécnicos sem ruído significativo, como fogos luminosos e artefatos decorativos, continuarão permitidos.

A nova regra também prevê exceções para grandes eventos de relevância regional ou nacional, desde que os organizadores obtenham autorização específica das autoridades cantonais.

Causa animal e saúde impulsionaram proibição

A campanha pela proibição foi fortemente apoiada por defensores da proteção animal, da saúde pública.

Para os apoiadores da iniciativa, os estampidos causam estresse em animais domésticos e silvestres, além de afetar pessoas sensíveis ao ruído, como crianças, idosos e indivíduos com transtornos de ansiedade ou outras condições psicológicas. Cartazes da campanha pela proibição mostravam cães, gatos e vacas tapando as orelhas

Já grupos contra a iniciativa grupos e a favor da continuidade da venda, mencionaram questões de liberdade individual e argumentavam que o uso de rojões ocorre em poucos dias do ano e que os incômodos gerados são temporários e localizados.

Segundo o cientista político Lukas Golder, do instituto de pesquisa gfs.bern, citado pela agência de notícias suíça Swissinfo, a questão ambiental e a proteção dos animais desempenharam papel central no resultado da votação.

A deputada social-democrata Anna Rosenwasser comemorou a aprovação da proposta. "A liberdade de uma pessoa vai até o ponto em que ela limita a liberdade de outra", disse a parlamentar.

Já o deputado conservador Edgar Bischof criticou a adoção de uma proibição nacional. Segundo ele, a questão poderia ter sido resolvida por meio de regulamentações locais, sem a necessidade de uma restrição válida para todo o país. Apesar das críticas, o parlamentar afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado.

Embora a iniciativa tenha sido aprovada, a implementação prática ainda dependerá de regulamentação. O texto não especifica, por exemplo, qual nível de ruído caracteriza um fogo de artifício como "barulhento" nem define com precisão quais eventos poderão ser enquadrados nas exceções.

Caberá ao governo federal e ao Parlamento suíço elaborar a legislação complementar. Em geral, as autoridades dispõem de até dois anos para regulamentar e colocar em vigor uma iniciativa popular aprovada nas urnas. Posteriormente, a aplicação e a fiscalização das novas regras ficarão sob responsabilidade dos cantões.

Proibição semelhantes já existem em outros países europeus, como a Irlanda e a Holanda. A Alemanha, que restringe a venda de fogos ao longo do ano e prevê uma exceção no Ano-Novo também debate uma proibição completa.

jps (Swissinfo, AFP)