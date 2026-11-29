Shabnam von Hein Mulheres estão sendo excluídas de espaços públicos no Afeganistão

No Afeganistão, em muitas regiões, médicos homens já não podem mais atender mulheres. Na província de Kunar, uma mulher conta ter sofrido vários abortos espontâneos sem conseguir receber assistência médica, revela um relatório publicado recentemente pelas Nações Unidas.

O caso não é único: cada vez mais gestantes que precisam atendimento médico de emergência não conseguem recebê-lo devido às restrições impostas pelo Talibã. Assim, as afegãs estão perdem progressivamente o acesso a cuidados de saúde essenciais à vida. Segundo ONU, além das restrições do Talibã, essa dura realidade também reflete os cortes na ajuda financeira internacional.

"Quando uma grávida morre porque médicos homens não têm permissão para atendê-la, seu marido pode se casar com outra mulher, mais jovem. É assim que pensam os talibãs", afirma Tamana Zaryab Paryani, de 28 anos.

Exclusão de mulheres do espaço público

A ativista afegã luta pelos direitos das mulheres e é uma das vozes mais conhecidas da resistência contra o grupo. Formada em Direito, Paryani trabalhava como jornalista antes da queda de Cabul. Com a volta do regime fundamentalista ao poder, em agosto de 2021, ela participou de protestos contra a restrição dos direitos das mulheres e das meninas. Em janeiro de 2022, foi presa na capital afegã junto com suas irmãs. Quando foi libertada, se mudou para a Europa.

Desde então, ela luta internacionalmente pelos direitos das afegãs. No fim de outubro, ela participou de uma audiência no Conselho de Segurança da ONU. Na ocasião, Paryani descreveu a repressão contra as mulheres no Afeganistão e pediu à comunidade internacional que não tolere a destituição sistemática dos direitos das mulheres.

"Isto é apartheid de gênero. Esperamos que a comunidade mundial reconheça isso e fique ao lado das afegãs", exige Paryani.

Desde o retorno ao poder, em 2021, o Talibã aprovou mais de 100 decretos que restringem fortemente a vida de mulheres e meninas. Meninas estão proibidas de frequentar o ensino médio, e mulheres, de ingressar em universidades. O regime limitou ainda as possibilidades de empregos para mulheres.

A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA), que acompanha e documenta regularmente a situação dos direitos humanos no país, informou em setembro que inspetores da autoridade talibã para a "promoção da virtude e prevenção do vício", encarregados de fazer cumprir as normas e decretos restritivos, estão restringindo ainda mais o acesso das afegãs aos cuidados de saúde.

Apartheid de gênero: mais do que perseguição

Segundo as Nações Unidas, cerca de 2,6 milhões de meninas foram excluídas do ensino médio. Essa situação deve levar a um aumento dos casamentos precoces. Gravidezes nessa idade, com acesso restrito à assistência médica, elevam a mortalidade materna, alerta a ONU Mulheres.

O Afeganistão possui cerca de 45 milhões de habitantes. A idade média da população é aproximadamente 17 anos, o que faz do país um dos mais jovens do mundo. Cerca de 42% dos afegãos têm menos de 15 anos.

Segundo o jurista Haroon Mutasem, da Unversidade Americana do Afeganistão, o que acontece no país vai além da chamada "perseguição de gênero", definida no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O jurista afegão analisa como a opressão sistemática das mulheres no Afeganistão pode ser enquadrada e punida segundo o direito internacional. De acordo com Mutasem, não se trata apenas de atos isolados de perseguição, mas de um sistema institucionalizado de opressão e dominação de um grupo de gênero por outro.

"É um sistema que considera as mulheres cidadãs de segunda classe e lhes atribui um papel claramente definido: limitado ao trabalho doméstico, à educação dos filhos e à satisfação das necessidades sexuais de seus maridos."

Mutasem argumenta que a ausência de uma reação à opressão sistemática das afegãs poderia enfraquecer a validade universal dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Ele alerta que outros regimes autoritários e movimentos extremistas poderiam adotar práticas semelhantes.

"A pior crise de direitos das mulheres do mundo"

Segundo estimativas das Nações Unidas, em 2027, mais de quatro milhões de crianças menores de cinco anos, bem como cerca de 1,27 milhão de gestantes e lactantes, precisarão de tratamento por desnutrição aguda no país.

Susan Ferguson, representante especial da organização no Afeganistão, classificou a situação como "a pior crise de direitos das mulheres do mundo". As afegãs estariam agora "lutando pela própria sobrevivência".

Os cortes na ajuda financeira internacional teriam obrigado as organizações humanitárias a "tomar decisões impossíveis sobre quais mulheres e meninas podem receber apoio e quais precisam ser recusadas", declarou Ferguson.