Redação DW Sede do Parlamento de Israel, que em março aprovou nova lei de pena de morte

A promotoria militar de Israel informou neste domingo (29/11) vai pedir a aplicação da pena de morte contra um palestino acusado de matar um colono franco-israelense em setembro, na Cisjordânia ocupada.

Caso a sentença seja aplicada, será a primeira vez que uma nova e controversa lei de pena capital será usada pelos israelenses contra um palestino no território ocupado.

"A Promotoria Militar informou a família do falecido Netanel Shukrun que pretende apresentar uma acusação contra o terrorista Kadri Samara, que realizou o ataque no qual Netanel foi assassinado", afirmou o Exército.

O comunicado destacou que "trata-se da primeira acusação apresentada" em Israel desde a entrada em vigor da nova norma.

"Esta é a primeira denúncia apresentada desde que a lei foi alterada em maio de 2026, prevendo pena de morte obrigatória" para esse tipo de caso, acrescentou.

No fim de março, o Parlamento de Israel aprovou um projeto de lei que tornou a pena de morte a punição padrão para palestinos na Cisjordânia ocupada que fossem considerados culpados de realizar intencionalmente ataques classificados como "atos de terrorismo" e que causem "intencionalmente a morte de uma pessoa com o objetivo de negar a existência do Estado de Israel".

A lei, que entrou em vigor em maio, estabelece que a pena poderá ser reduzida para prisão perpétua em "circunstâncias especiais".

Shukrun, de 36 anos, um colono franco-israelense, foi morto a tiros na Cisjordânia ocupada enquanto visitava uma fonte natural próxima a uma colônia israelense com um de seus seis filhos para um banho ritual antes do feriado judaico de Yom Kippur.

Poucas horas depois, militares anunciaram a prisão do palestino Kadri Samara, apontado como o atirador.

Sem contar Jerusalém Oriental, que foi anexada por Israel, mais de 500 mil israelenses vivem atualmente em colônia israelenses na Cisjordânia ocupada, em meio a cerca de 3 milhões de palestinos.

As colônias israelenses na Cisjordânia ocupada são consideradas ilegais pelo direito internacional. Os palestinos que vivem no território sob controle de Israel estão submetidos à legislação militar e aos tribunais israelenses, enquanto os israelenses normalmente respondem a cortes civis de Israel.

Ministros elogiam anúncio, grupo de direitos humanos critica

Na época do ataque, o ministro da Segurança Nacional de Israel, o extremista de direita Itamar Ben Gvir, defendeu que o agressor fosse a primeira pessoa executada sob a recém-aprovada lei da pena de morte, promovida por um integrante de seu partido, o Otzma Yehudit (Poder Judaico).

Neste domingo, Ben Gvir saudou o anúncio da promotoria, classificando-o como "um passo histórico para o Estado de Israel" e uma decisão "moral" que também serviria como elemento de dissuasão. Ele também publicou, na rede X, uma montagem fotográfica na qual aparece sorrindo ao lado de uma forca. "O Poder Judaico faz história!", escreveu.

O ministro interino da Defesa, Israel Katz, também elogiou a medida, afirmando que ela representa "a punição adequada para o terrorista desprezível" e que "faz justiça à família Shukrun".

Já o Comitê Público Contra a Tortura em Israel criticou a decisão.

"Em todo o mundo, os países estão abolindo a pena de morte, mas Israel está adotando uma versão racista e draconiana dessa punição, direcionada aos palestinos", afirmou a entidade em comunicado.

Segundo o Clube dos Prisioneiros Palestinos, uma audiência judicial de Kadri Samara está marcada para esta segunda-feira na prisão militar de Ofer, ao norte de Jerusalém, ocasião em que a acusação formal contra ele será apresentada.

Pena de morte que mira palestinos, segundo críticos

Em março, o plenário da Knesset, como é conhecido o Parlamento de Israel, aprovou a reforma legislativa que estabelece a pena de morte por enforcamento para pessoas culpadas de homicídio terrorista. Segundo organizações de direitos humanos, na prática, a lei mira palestinos.

O texto obriga (salvo exceções não definidas) os tribunais militares israelenses a impor tal pena aos palestinos residentes na Cisjordânia ocupada considerados culpados desse crime, enquanto aos tribunais civis que julgam cidadãos israelenses dá a possibilidade de aplicar, em seu lugar, a prisão perpétua e estipula mais condições para impô-la.

Embora a lei permita em tese que os tribunais civis que julgam israelenses imponham a pena de morte para cidadãos do país, ela se aplicará apenas àqueles que "causam intencionalmente a morte de uma pessoa com o objetivo de negar a existência do Estado de Israel". Segundo críticos, essa definição na prática exclui a possibilidade de pena de morte para potenciais terroristas judeus, consagrando a pena de morte apenas para palestinos.

Em março, após a aprovação da reforma, o ministro Ben Gvir tentou abrir uma garrafa de champanhe no plenário do Parlamento para celebrar a nova lei, mas um oficial de cerimonial o impediu. O ministro acabou celebrando do lado de fora. No seu terno, ele exibia um broche em formato de forca.

Jps (AFP, DW, ots)