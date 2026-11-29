Redação DW Alberto Núñez Feijóo, líder do conservador PP, que caminha para ser o próximo primeiro-ministro da Espanha

Os conservadores e a extrema direita da Espanha caminham para encerrar os oito anos de governo do primeiro-ministro de esquerda Pedro Sánchez, segundo resultados parciais das eleições gerais antecipadas que ocorreram neste domingo (29/11).

Com mais de 96% dos votos apurados, a previsão é que a legenda conservadora Partido Popular (PP), conquiste 134 cadeiras, enquanto o partido de ultradireita e anti-imigração Vox pode ficar com 51 - 18 a mais que na eleição de 2023. Caso formem uma coalizão de governo, as duas legendas deverão ultrapassar a marca de 176 cadeiras necessárias para contar com uma maioria no Parlamento de 350 cadeiras.

Os dois partidos já governam juntos diversas regiões espanholas, mas uma coalizão nacional que conte com um partido de ultradireita seria inédita desde a transição da Espanha para a democracia após a ditadura do general Francisco Franco (1939-1975).

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, aparecia com apenas 115 assentos, seis a menos que em 2023, sem conseguir reunir aliados suficientes em outros setores da esquerda e entre os partidos separatistas regionais. A participação eleitoral neste pleito ultrapassou 79%, o maior índice desde 1982.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já reconheceu a derrota nas eleições. A agência EFE relatou que Sánchez ligou para o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, para parabenizá-lo pela vitória.

Um total de 38,6 milhões de eleitores estava apto a ir às urnas neste domingo para eleger os 350 membros do Congresso dos Deputados e 209 do Senado em um pleito antecipado, marcado por uma participação histórica de 79%, o maior índice desde 1982.

O resultado está sendo acompanhado de perto à medida que a Europa entra em um ciclo eleitoral ao longo do próximo ano, com uma eleição presidencial na França e eleições legislativas na Polônia e na Itália que podem remodelar a política do continente.

Sánchez, que está no poder desde 2018, é um dos poucos líderes de esquerda da Europa. Figura admirada por progressistas em outros países, ele é, no entanto, considerado um político polarizador na Espanha e a insatisfação da população com o aumento do custo de vida já vinham colocando seu mandato em risco.

O premiê havia convocado uma mobilização de eleitores progressistas e indecisos entre os 38,6 milhões de eleitores para reverter as pesquisas pré-eleitorais, que consistentemente o colocavam atrás do PP.

Sánchez afirmou ao longo da campanha que uma coalizão entre PP e Vox provocaria um "retrocesso" nos direitos sociais, além de comprometer os esforços de reparação às vítimas do franquismo, políticas que a oposição prometeu revogar.

Ele também destacou o dinamismo da quarta maior economia da União Europeia, que superou outros países-membros em desempenho, e a projeção internacional do país, marcada por confrontos políticos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com Israel.

Já o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que venceu em número de cadeiras em 2023, mas que à época fracassou na tentativa de formar uma coalizão de governo, acusou Sánchez de promover uma campanha de medo.

Aos 65 anos, Feijóo, que governou a região noroeste da Galícia por 13 anos, procurou projetar uma imagem de experiência. Ao longo da campanha, ele criticou Sánchez por escândalos de corrupção, concessões aos separatistas catalães e pela incapacidade de aprovar um orçamento.

Duas colisões de trens de alta velocidade ocorridas neste ano, que juntas deixaram 115 mortos, além da entrada em massa de migrantes em julho no exclave espanhol de Ceuta, no norte da África, vindos do Marrocos, também turbinaram a campanha da oposição.

Imigração e custo de vida dominaram campanha

Durante o ciclo eleitoral, Sánchez tentou explorar a insatisfação popular com a persistente crise habitacional, aprovando neste mês medidas para tentar beneficiar locatários.

A direita do PP, cuja rejeição aos decretos emergenciais sobre moradia em outubro levou Sánchez a convocar a eleição originalmente prevista para 2027, responsabilizou seus sucessivos governos pelo aumento dos custos habitacionais.

Já a ultradireita do Vox, que estava a caminho de ganhar 17 cadeiras, concentrou sua campanha na imigração, associando o tema à crise habitacional e a outros problemas para canalizar a frustração popular, especialmente entre os jovens.

Liderado por Santiago Abascal, de 50 anos, o partido defende a deportação de migrantes em situação irregular, estrangeiros que cometam crimes e pessoas que, segundo sua visão, vivem de benefícios públicos.

O recente aumento da chegada de embarcações de migrantes às Ilhas Canárias colocou novamente sob questionamento a defesa enfática de Sánchez por uma política migratória mais aberta.

Próximos passos

O governo atual, presidido por Pedro Sánchez, entrará agora em regime interino após a realização deste pleito, e ficam limitadas algumas de suas atribuições, uma circunstância que se manterá até a posse de um novo chefe do Executivo.

A nova composição da Câmara dos Deputados tomará posse em 23 de dezembro e terá como primeira tarefa a eleição de seu presidente.

Na sequência, o rei Felipe 6° indicará oficialmente um candidato ao cargo de primeiro-ministro, normalmente o líder do partido mais votado.

As negociações para a formação do governo não têm prazo definido para começar. Entretanto, se nenhum candidato conseguir obter a confiança do Parlamento em até dois meses após a primeira votação de investidura, novas eleições serão convocadas automaticamente.

jps (AFP, Reuters, EFE)