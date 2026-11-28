Redação DW "Estas eleições são sobre o avanço da Espanha e sobre impedir o avanço do passado", afirmou Sánchez

Os quatro principais candidatos à chefia do governo da Espanha encerraram nesta sexta-feira (28/11) suas campanhas eleitorais com comícios em diferentes cidades do país, às vésperas das eleições gerais, marcadas para este domingo.

O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que concorre a um novo mandato, pediu que os espanhóis impeçam o "avanço do passado", em meio a um favoritismo da candidatura da direita conservadora, que poderia chegar ao poder com o apoio da extrema-direita.

Apesar de um crescimento significativo nas últimas semanas, Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), ainda aparecia atrás do líder do conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó, nas pesquisas de intenção de voto.

Também concorrem a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau, que lidera a coalizão de esquerda Frente Ampla; e Santiago Abascal, líder do partido de extrema-direita Vox.

Eleições podem redefinir equilíbrio de poder na UE

A votação deste domingo na quarta maior economia da zona do euro será acompanhada com atenção, dada a proximidade de eleições cruciais em países como França, Itália e Polônia, que podem redefinir o equilíbrio de poder dentro da União Europeia (UE).

Caso a extrema-direita chegue ao governo nestas eleições legislativas antecipadas - originalmente previstas para meados de 2027 -, será a primeira vez que isso ocorre na Espanha desde a morte do ditador Francisco Franco, que liderou um regime autoritário e repressivo no país de 1939 a 1975.

Assim como ocorre na maior parte da Europa, a Espanha adota um sistema parlamentar no qual os eleitores votam em partidos e representantes para o Legislativo, e não diretamente no chefe de governo. O primeiro-ministro é escolhido posteriormente pelo Parlamento, de acordo com a correlação de forças entre as legendas.

A maioria das pesquisas apontava o PP como possível vencedor do pleito, embora sem alcançar a maioria absoluta. A diferença em relação aos socialistas, contudo, diminuiu ao longo da campanha.

Socialistas tentam mobilizar abstencionistas

"Estas eleições são sobre o avanço da Espanha e sobre impedir o avanço do passado", afirmou Sánchez durante o evento final de sua campanha em Madri, nesta sexta-feira, que contou com a presença de personalidades como o cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

"Claro que é possível; vamos conseguir novamente", disse o líder socialista em um comício que reuniu 13 mil pessoas, segundo dados do PSOE. "A maioria progressista está ao nosso alcance", afirmou.

O socialista também parabenizou Colau e a Frente Ampla pela campanha e afirmou que o PP e o Vox tentaram transformar o pleito em "um referendo contra o 'malvado' Sánchez", mas ressaltou que as eleições não giram em torno dele, e sim dos direitos e liberdades dos cidadãos: "seus empregos, a moradia e a dignidade".

"Trata-se de fazer a Espanha avançar, e não de fazer o passado avançar", enfatizou.

Inspiração no êxito eleitoral de Lula

A campanha de Sánchez também buscou inspiração no êxito eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu uma virada nas eleições em 25 de outubro após sair atrás no primeiro turno da votação. "Se o Brasil pôde, a Espanha pode", afirmou o premiê socialista.

Além das referências ao Brasil em atos políticos, foi criado um canal nas redes sociais em apoio a Sánchez, e circulam na internet materiais que reproduzem estratégias adotadas pelo Exército do Lula, o grupo criado a partir do WhatsApp que atraiu milhões de pessoas e contribuiu para a virada final do petista.

Paloma Román, cientista política da Universidade Complutense de Madri, avalia que as últimas horas de campanha serão decisivas para o líder socialista, que busca "mobilizar os eleitores abstencionistas" - que costumam ser os eleitores da esquerda -, diante de uma direita que se concentrou no lema de tirar Sánchez do poder.

Essa mobilização também poderia impulsionar a coalizão de extrema-esquerda Frente Ampla de Ada Colau, que apresentou maus resultados nas pesquisas, mas de cujo apoio Sánchez provavelmente precisaria para permanecer no poder.

Direita tenta virar o voto da esquerda

Feijóo escolheu Sevilha, no sul do país, para encerrar a campanha com a qual espera chegar ao Palácio de la Moncloa, sede do governo espanhol.

"Vamos promover uma mudança e reerguer nossa nação", prometeu. "Se votarmos todos juntos no domingo, acabou: damos início a uma nova era na Espanha." No comício, que contou com a presença de cerca de 9 mil pessoas, segundo o PP, Feijóo fez um apelo para tentar virar os votos dos eleitores da esquerda.

"Não fique em casa; vote em uma opção honesta. Empreste-nos seu voto para retornar à honestidade, começando pelo seu próprio partido. Volte para um partido honesto e esqueça o 'sanchismo'", disse o direitista. "Vamos promover a mudança e reerguer a nossa nação".

Segundo as pesquisas, mesmo com a vitória neste domingo, o PP não alcançaria a maioria absoluta no Congresso, o que poderia levá-lo a buscar o apoio do Vox, o partido de extrema-direita que se estabeleceu como a terceira força política da Espanha, que poderia quase dobrar sua bancada no Parlamento. As duas legendas já governam juntas em várias regiões do país.

rc (AFP, EFE)