Redação DW Costa da ilha grega de Creta

Autoridades da Grécia resgataram neste sábado (28/11) mais de mil migrantes em diversas embarcações que chegaram às águas costeiras ao sul da ilha de Creta.

Nas primeiras horas da madrugada, a guarda costeira localizou e resgatou 583 migrantes em várias embarcações nas proximidades da ilha de Gavdos, do porto de Kaloi Limenes e de outros pontos da costa oeste de Creta, de acordo com o jornal grego Kathimerini.

Mais tarde, outras 320 pessoas foram resgatadas, parte delas a sudoeste da cidade de Ierapetra. Além disso, outros 76 migrantes foram encontrados em dois barcos ao sul da ilha de Chrysi, na parte oriental de Creta. A esses somou-se ainda uma embarcação com 44 pessoas, detectada por um barco a serviço da agência europeia de controle de fronteiras Frontex.

No total, as autoridades resgataram 1.023 migrantes ao sul de Creta entre a meia-noite e o meio-dia deste sábado.

Já na sexta-feira, a Polícia Marítima portuguesa, que atua na missão da Frontex, resgatou 29 migrantes ao largo de Gavdos, segundo um comunicado divulgado hoje pela corporação.

O aumento da chegada de migrantes às águas gregas vem sendo observado desde quinta-feira. Na sexta-feira, 176 pessoas que partiram da Líbia em diversos barcos infláveis foram resgatadas.

Creta, a maior ilha da Grécia, registra há vários anos um forte aumento na chegada de migrantes vindos da Líbia, país localizado a cerca de 300 quilômetros ao sul.

Desde o início deste ano, mais de 40 mil migrantes entraram de forma irregular na Grécia por via marítima ou terrestre. Desse total, quase 25 mil chegaram a Creta por mar, segundo dados da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

A Grécia é um dos cinco países europeus que defendem a criação de centros de retorno para migrantes fora da União Europeia, especificamente na nação africana de Ruanda.

(Lusa, EFE)