Redação DW A KNDS é a maior fabricante de tanques da Europa

O número de pessoas que procuram emprego na fabricante franco-alemã de equipamentos de defesa KNDS deve ser 25 vezes maior em 2026 em comparação com os anos anteriores, segundo a administração da empresa.

Se antes cerca de 4.000 pessoas por ano buscavam trabalho na companhia, em 2026 esse número deverá chegar a 100.000 candidatos, afirmou o CEO Florian Hohenwarter ao jornal alemão Augsburger Allgemeine neste sábado (28/11).

Embora a necessidade de contratação esteja longe de atingir esse volume de candidatos, a empresa, maior fabricante de tanques de guerra da Europa, planeja ampliar seu quadro de funcionários.

"Até o final da década, aumentaremos o número de empregados em toda a empresa de cerca de 6.000 atualmente para aproximadamente 10.000", disse Hohenwarter. "Hoje, estamos contratando cerca de 100 pessoas por mês na KNDS Alemanha."

Na subsidiária alemã, em Munique, o número de funcionários deverá aumentar de cerca de 2.400 para aproximadamente 4.000.

Negócios em alta em meio à guerra na Ucrânia

A KNDS fabrica sistemas de armas como o tanque de batalha Leopard 2 e o obuseiro autopropulsado Panzerhaubitze 2000.

Apesar da evolução dos drones de combate, a empresa acredita que tanques de combate e de transporte continuarão sendo necessários.

"Os tanques têm futuro", afirmou Hohenwarter. Sua empresa, assim como outras grandes companhias do setor de defesa, registrou um forte aumento nos pedidos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, e o consequente crescimento dos gastos com defesa na Europa.

De acordo com os resultados anuais de 2025 da companhia, sua carteira de pedidos atingiu € 33,1 bilhões (US$ 36,2 bilhões), acima dos € 23,5 bilhões registrados no final de 2024.

A empresa foi criada em 2015 por meio da fusão entre a alemã Krauss-Maffei Wegmann (KMW) e a empresa francesa Nexter. A sigla KNDS significa KMW Nexter Defence Systems.

Atualmente, a companhia é controlada em partes iguais pela família alemã proprietária da Krauss-Maffei Wegmann e pelo Estado francês. A holding financeira do grupo está sediada em Amsterdã, enquanto a sede alemã fica em Munique e a sede francesa está localizada nos arredores de Paris.

Um plano de abertura de capital (IPO) da empresa segue suspenso, mas, segundo Hohenwarter, continua "na agenda". Ele não forneceu mais detalhes.

Segundo o Ministério da Economia da Alemanha, o governo está negociando uma participação acionária na KNDS. A Alemanha pretende atuar em condições de igualdade com a França e, por isso, também busca adquirir uma participação na empresa.