Martin Kuebler Pesquisas recentes apontam para uma disputa acirrada na Espanha, um cenário desafiador para o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que lidera os socialistas

O que acontece quando um dos líderes mais influentes da centro-esquerda europeia deixa de ocupar seu lugar à mesa?

Pedro Sánchez é um dos poucos primeiros-ministros social-democratas que restam na União Europeia, e a Espanha é o maior Estado-membro ainda governado por um deles. Por isso, a eleição no país neste domingo (29/11) levanta questões que vão além de quem governará em Madri.

Após mais de oito anos no poder, Sánchez convocou eleições antecipadas no início de outubro, três dias depois de o Parlamento rejeitar dois decretos emergenciais destinados a enfrentar a crise habitacional da Espanha. A indignação com a disparada dos custos de moradia levou manifestantes às ruas em todo o país neste ano.

O governo minoritário de Sánchez já estava sob pressão pela condução da crise migratória de verão em Ceuta e por acusações de corrupção contra seu partido e sua esposa, o que tanto ele quanto ela negam.

Pesquisas apontam uma disputa acirrada, com cerca de 32% das intenções de voto ao conservador Partido Popular (PP) e 31% aos socialistas liderados por Sánchez.

Com o partido populista de direita Vox em terceiro lugar, com cerca de 17%, as projeções indicavam maioria absoluta para a soma de PP e Vox. As duas legendas ainda teriam de decidir se desejam governar juntas.

Importante voz da centro-esquerda pode ser "silenciada"

Uma mudança de governo em Madri custaria à centro-esquerda europeia uma de suas vozes mais influentes, disse à DW Javier Carbonell, analista de políticas públicas do Centro Europeu de Políticas, em Bruxelas. "Essa voz pode agora ser silenciada."

Segundo Carbonell, Sánchez tinha três diferenciais: a disposição para desafiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o apoio ao reconhecimento do Estado palestino e a defesa da imigração para a Europa. Sánchez tem sido um dos poucos líderes da UE a defender a visão de que trabalhadores migrantes ajudam a preencher escassez de mão de obra, dão sustentação a uma população envelhecida e contribuem para o crescimento econômico.

No início deste ano, seu governo lançou um programa para conceder status legal a imigrantes elegíveis que já vivem na Espanha. O programa recebeu mais de 1 milhão de pedidos. A economia espanhola cresceu 2,6% no ano passado, quase o dobro da média da zona do euro, e o governo espera que o PIB avance 2,6% neste ano e 2,2% em 2027.

Espanha vai endurecer postura sobre imigração?

O conservador PP fez campanha por controles migratórios mais rígidos, ao mesmo tempo em que defende manter abertas as vias de entrada para trabalhadores em setores com escassez de mão de obra. O Vox quer cortes mais profundos na imigração, mais deportações e o fim da regularização de novos imigrantes. Também defende que cidadãos espanhóis tenham prioridade no acesso a moradias subsidiadas e outros benefícios sociais.

Essa posição não é novidade em nível europeu. "Com um governo PP-Vox, a Espanha se juntaria à tendência europeia mais ampla de políticas anti-imigração", afirmou Carbonell, acrescentando que vê Madri se aproximando de países que defendem regras mais rígidas para o retorno de migrantes. Áustria, Dinamarca, Alemanha, Grécia e Holanda já negociam com Ruanda a criação de um centro para receber pessoas cujos pedidos de asilo foram rejeitados.

Camino Mortera-Martinez, pesquisadora associada do Centro para Reforma Europeia, concorda que uma mudança em Madri reforçaria uma tendência já em curso no continente. "Essa tendência anti-imigração não vem dos líderes europeus, mas dos eleitores", disse à DW.

Conservadores apoiam aumento de gastos com defesa

Outra área em que a Espanha poderia mudar de rumo e influenciar seus vizinhos europeus diz respeito à política de defesa. O país elevou os gastos militares de 1,24% do PIB em 2024 para 2% em 2025, alcançando a meta anterior da Otan.

Ainda assim, Sánchez tem se oposto à nova meta da aliança de destinar anualmente 5% do PIB à defesa até 2035, índice que inclui tanto gastos militares quanto investimentos mais amplos em segurança. Ele argumenta que a Espanha poderia cumprir seus compromissos de capacidade militar na Otan gastando cerca de 2,1% do PIB.

Tanto o PP quanto o Vox defendem maiores investimentos em defesa, mas deixam o percentual exato em aberto em seus programas eleitorais. "Eles têm uma base de eleitores que não vê problema em aumentar os gastos com defesa, ao contrário de Sánchez", afirmou Mortera-Martinez.

Mudança de posição sobre Israel e o Estado palestino?

Mortera-Martinez também espera uma mudança na abordagem da Espanha para o Oriente Médio caso Sánchez perca a eleição.

"O governo atual tem estado na linha de frente da defesa dos últimos bastiões do direito internacional e do direito público", disse.

A Espanha reconheceu formalmente o Estado palestino em maio de 2024. Sánchez acusou líderes europeus de adotar dois pesos e duas medidas ao apoiar a Ucrânia contra a invasão russa, mas deixar de defender o direito internacional com a mesma determinação no Oriente Médio. Em abril, ele defendeu a suspensão do acordo entre a União Europeia e Israel, que estabelece o respeito aos direitos humanos como elemento essencial da relação entre as partes.

Carbonell também acredita que um novo governo conservador seria menos vocal em seu apoio aos palestinos. "Sánchez conseguiu influenciar pessoas nesse tema, deslocando um pouco mais o consenso em direção a uma posição pró-Palestina", afirmou.

Se Sánchez for derrotado no domingo, os social-democratas europeus perderão seu principal bastião entre os maiores países da União Europeia. Mas, segundo Carbonell, uma derrota na Espanha pode reacender, em toda a centro-esquerda europeia, o debate sobre como reconquistar eleitores e permanecer politicamente relevante em outras partes do continente.