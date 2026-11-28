Redação DW Série de incidentes de cibersegurança têm afetado o Reino Unido e o restante da Europa.

O Departamento de Trabalho e Previdência do Reino Unido (DWP) confirmou neste sábado (28/11) ter sido alvo de um "ataque cibernético", que levou seus sistemas a serem retirados do ar.

Um porta-voz do departamento informou que houve "uma tentativa de obter acesso não autorizado aos nossos sistemas".

O incidente, detectado na noite de quinta-feira, levou diversos serviços do DWP a serem desativados como medida de precaução, incluindo os portais de aposentadoria estatal, Crédito Universal (Universal Credit) e Pagamento por Independência Pessoal (PIP). Alguns desses serviços continuavam fora do ar no sábado.

As autoridades afirmaram que não há evidências de que dados pessoais tenham sido comprometidos e que os pagamentos de aposentadorias e benefícios continuaram sendo realizados normalmente

"Nossa equipe e especialistas em cibersegurança continuam investigando um ataque cibernético aos sistemas do DWP. Em conjunto com o Centro Nacional de Segurança Cibernética (National Cyber Security Centre) e o Centro de Coordenação Cibernética do governo, estamos trabalhando para compreender a origem da tentativa de obter acesso não autorizado aos nossos sistemas. O DWP possui planos bem estabelecidos para esse tipo de situação, que foram imediatamente colocados em prática", disse um porta-voz do departamento.

Na sexta-feira, o governo britânico havia informado inicialmente que não existiam evidências de que um "agente malicioso" tivesse como alvo outros departamentos do governo. Uma fonte governamental afirmou que as investigações para identificar os responsáveis pelo ataque continuam em andamento.

Essa violação é o mais recente de uma série de incidentes de cibersegurança que têm afetado o Reino Unido e o restante da Europa.

No início deste mês, diversos fornecedores britânicos de carne relataram que seus sistemas de refrigeração aqueceram durante a noite após serem afetados por ataques hackers direcionados a softwares utilizados por supermercados em toda a Europa.

Nas últimas semanas, as varejistas de moda Next e Asos também relataram, separadamente, incidentes em que pessoas não autorizadas obtiveram acesso a determinados dados.

O órgão regulador britânico responsável pela proteção de dados informou que está em contato com o DWP a respeito do incidente.

No início deste mês, o principal responsável pela cibersegurança do Reino Unido afirmou que o país provavelmente enfrentará, até 2028, ciberataques envolvendo inteligência artificial contra sua infraestrutura crítica, à medida que criminosos e Estados - incluindo a China e a Rússia - passam a utilizar cada vez mais a IA em suas atividades cibernéticas.

Richard Horne, chefe do Centro Nacional de Cibersegurança (National Cyber Security Center), declarou que isso pode incluir o uso de malwares impulsionados por IA em ataques de ransomware, uma vez que a tecnologia permitirá que "vulnerabilidades toleradas por tempo demais" sejam descobertas e exploradas "em uma escala antes inimaginável".

jps (dpa, AP)