Thomas Latschan Soldado britânico fabrica componentes para drone de marca ucraniana com impressora 3D

Nesta semana, uma notícia ganhou destaque: Alemanha e Ucrânia pretendem ampliar ainda mais sua cooperação na área de defesa. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou, após uma reunião em Berlim com seu homólogo ucraniano, Yevhenii Khmara, que drones destinados à Ucrânia passarão a ser fabricados na Alemanha.

O projeto envolve o drone de reconhecimento ucraniano Babka ("Libélula"). Segundo Pistorius, a Alemanha investirá cerca de 34 milhões de euros (R$ 209 milhões) na iniciativa. Para isso, a empresa alemã Wingcopter e a fabricante ucraniana Shadow Flytech criaram uma joint venture específica.

Aliança de drones

Este está longe de ser o primeiro acordo de cooperação do tipo firmado por Kiev com parceiros europeus. Nos últimos anos, surgiram diversas joint ventures entre empresas ucranianas e fabricantes de armamentos de vários países da Europa.

Em julho de 2026, a União Europeia e a Ucrânia lançaram uma "Aliança de Drones". O acordo foi firmado pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A aliança concentra-se no desenvolvimento conjunto de tecnologias, produção industrial, cadeias de suprimento e sistemas de defesa contra drones. Um dos objetivos centrais é combinar as tecnologias ucranianas, já testadas em combate, com a capacidade produtiva europeia. O acordo para a produção dos drones Babka integra essa iniciativa.

Acordos bilaterais

Por meio de sua iniciativa denominada "Drone Deal", a Ucrânia também firmou acordos bilaterais de longo prazo com 11 países. Entre eles estão Holanda, Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, além de Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Atualmente, Kiev negocia acordos semelhantes com mais de uma dezena de outros países.

A cooperação envolve quatro áreas principais: produção conjunta de drones, intercâmbio de conhecimento e experiência de combate, cooperação em inteligência, guerra eletrônica e defesa cibernética, assim como treinamento e assessoria de militares.

Embora a Alemanha ainda não tenha aderido formalmente à iniciativa do Drone Deal, negociações nesse sentido já estão em andamento. Mesmo assim, empresas alemãs já participam intensamente da indústria ucraniana de drones por meio de diversos acordos de cooperação.

Nesta semana, Kiev e Londres também anunciaram um novo acordo segundo o qual o Reino Unido passará a fabricar drones ucranianos de médio e longo alcance. Em março, os dois países já haviam acertado a produção sob licença, em território britânico, do drone interceptador ucraniano "Octopus".

Indústria em rápida expansão

Desde o início da guerra no Donbass, em 2014, a Ucrânia desenvolveu uma pequena, porém inovadora, indústria nacional de drones. Até 2022, entretanto, sua produção militar ainda era limitada.

Com o início da invasão russa em fevereiro de 2022, o setor passou por uma rápida expansão. Antes da guerra, existiam apenas sete modelos de drones aprovados oficialmente pelo governo. Mas em 2023, esse número já havia saltado para 67.

No começo de 2024, cerca de 200 empresas atuavam no setor de drones ucraniano. "O que talvez muitos tenham subestimado é que a Ucrânia não é apenas um país industrial, mas também um país de engenheiros, de excelente formação em ciências exatas e de forte indústria de software", afirmou o especialista alemão em segurança Nico Lange.

"A Ucrânia reúne diversos elementos que explicam essa capacidade que vemos hoje", acrescentou o diretor do Instituto de Análises de Risco e Segurança Internacional (Iris), sediado em Berlim.

Produção nacional cobre 95% da demanda

A Ucrânia ampliou massivamente suas capacidades produtivas. Segundo dados do Ministério da Defesa ucraniano divulgados em junho de 2026, 95% dos drones adquiridos atualmente pelas Forças Armadas são produzidos no próprio país. A questão central agora é saber se a Ucrânia dispõe de recursos financeiros, componentes e instalações seguras em quantidade suficiente para manter esse nível de produção no longo prazo.

Os drones estão presentes em praticamente todos os níveis do campo de batalha. Existem versões de combate, interceptação e reconhecimento, tanto aéreas quanto marítimas. Comparados a muitos outros sistemas de armamento, esses equipamentos são relativamente baratos. Além disso, devido ao seu tamanho reduzido e ao uso em grande escala, são difíceis de neutralizar.

Por outro lado, trata-se de equipamentos produzidos em massa e com elevada taxa de perdas. Muitos drones, especialmente os modelos FPV utilizados em ataques, são destruídos após uma única missão ou neutralizados por sistemas de guerra eletrônica.

Em julho de 2026, Zelenski afirmou que a Ucrânia possui capacidade para produzir cerca de 10 milhões de drones por ano. O objetivo é dobrar esse volume para 20 milhões anuais, com apoio de parceiros europeus.

Dependência da China diminui

Durante muito tempo, as cadeias de suprimento representaram um dos maiores desafios para Kiev. No início de 2024, aproximadamente 90% dos componentes utilizados nos drones ucranianos, como motores, chips de controle e câmeras, vinham da China.

"Tradicionalmente, os componentes chineses desempenham papel importante na indústria de drones por causa de seus preços mais baixos", explica Lange. "Existem esforços para fabricar esses componentes localmente, mas isso não acontece da noite para o dia."

Ainda assim, graças aos acordos de cooperação internacional, a Ucrânia conseguiu reduzir a participação de componentes importados diretamente da China para cerca de 28% nos primeiros oito meses de 2026.

Parceiros em pé de igualdade

O acesso às cadeias de fornecimento ocidentais para componentes estratégicos é uma das principais vantagens que a Ucrânia obtém com sua cooperação militar com a Europa. Outro benefício é a transferência de parte da produção para o exterior, reduzindo a vulnerabilidade das fábricas a ataques russos.

Em muitos dos acordos assinados, a Ucrânia fornece a tecnologia e a experiência adquirida em combate, enquanto os parceiros europeus contribuem principalmente com financiamento e capacidade industrial.

Contudo, o motivo mais importante para Kiev investir nessas parcerias pode ser outro: consolidar-se a longo prazo entre as principais potências europeias do setor de defesa e integrar-se de forma permanente à arquitetura de segurança do continente.

"O que começou com doações de armas, munição e outros equipamentos transformou-se em uma parceria estratégica que traz enormes vantagens para ambos os lados", afirma Lange. "Com razão, já foi dito várias vezes que essa é uma parceria entre iguais."