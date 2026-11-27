Um ataque de sabotagem com grande número de vítimas pode ser apenas uma questão de tempo na Europa. O alerta está em um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), divulgado nesta quinta-feira (26/11), que conclui que a campanha conduzida pelos serviços de inteligência russos contra países europeus continua sem alcançar seu objetivo estratégico de enfraquecer o apoio à Ucrânia, mas segue representando uma ameaça crescente à segurança do continente. Alemanha e Polônia seriam os principais alvos.
Segundo o estudo, Moscou vem travando há quatro anos uma "guerra não convencional" contra a Europa por meio de sabotagens, ações de reconhecimento e intimidação voltadas principalmente contra infraestruturas críticas, como ferrovias, redes de energia e instalações da indústria de defesa. O objetivo seria aumentar os custos do apoio europeu a Kiev sem cruzar o limiar de um conflito militar direto.
Apesar da intensificação das operações, os resultados têm sido limitados. O relatório afirma que a assistência militar à Ucrânia continua, o processo de rearmamento europeu avançou e os gastos militares dos países europeus cresceram 12,6% em termos reais em 2025, mantendo o mesmo ritmo do ano anterior. Enquanto isso, a expansão dos gastos russos ficou em 3%.
Ameaça persiste apesar das sanções
Nos últimos anos, governos europeus expulsaram agentes de inteligência russos, realizaram prisões, fecharam consulados e aprovaram novas legislações após ataques considerados significativos. A Otan ampliou missões de vigilância no Mar Báltico e no flanco oriental da aliança, enquanto a União Europeia lançou iniciativas para reforçar sua capacidade de defesa e resposta a crises.
Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que essas medidas ainda não produziram um efeito dissuasório duradouro.
"Não há evidências claras de que a sabotagem tenha se tornado uma ferramenta menos atraente para o Kremlin", afirma o documento.
Na avaliação do IISS, a principal preocupação é saber se a Europa conseguirá transformar respostas nacionais isoladas em uma estratégia coordenada antes que uma operação provoque um evento com múltiplas vítimas ou interrompa as linhas de abastecimento militar destinadas à Ucrânia.
É justamente esse cenário que os autores consideram mais preocupante. Embora as ações de sabotagem tenham causado danos materiais e elevado os custos de segurança, elas não reduziram o apoio europeu a Kiev. Um ataque que resulte em mortes ou em uma paralisação prolongada de infraestruturas essenciais poderia, no entanto, desencadear fortes pressões por retaliação contra a Rússia e colocar à prova a unidade política do bloco europeu.
Principais alvos
O relatório aponta que Alemanha e Polônia devem permanecer como os principais alvos dessas operações. Os dois países ocupam posição central na logística de apoio à Ucrânia e concentram redes de transporte, centros logísticos e instalações industriais consideradas fundamentais para o abastecimento das forças ucranianas.
Os dados reunidos pelo IISS mostram que mais da metade dos incidentes registrados entre outubro de 2025 e setembro de 2026 teve como alvo infraestruturas críticas, especialmente nos setores de transporte e da indústria de defesa. Nesse mesmo período, os casos de sabotagem aumentaram 16%, enquanto o uso de incêndios criminosos e explosivos praticamente dobrou.
Evolução tática
O estudo também aponta sinais de evolução tática entre grupos utilizados pela inteligência russa. Embora a maioria das operações continue sendo executada por recrutas sem experiência, alguns grupos passaram a empregar métodos mais sofisticados, incluindo dispositivos explosivos improvisados com sistemas de detonação remota ou programada. Segundo os pesquisadores, prisões e operações policiais conseguem desarticular células específicas, mas dificilmente afetam a capacidade dos serviços russos de recrutar novos executores.
Na avaliação do IISS, o Kremlin provavelmente define os objetivos estratégicos da campanha, enquanto os serviços de inteligência russos conduzem as operações por meio de intermediários e colaboradores. As ações tendem a ocorrer em ondas concentradas contra países e setores considerados essenciais ao esforço de guerra ucraniano.
O governo russo nega envolvimento em uma suposta campanha de sabotagem na Europa e rejeita as alegações de governos e serviços de inteligência ocidentais de que estaria por trás de ataques com drones, ações cibernéticas, incêndios criminosos e explosões em território europeu.
le (ots)