Redação DW Governo polonês investiga suposta sabotagem, em setembro, em rede da Starlink na cidade de Wola Krobowska

Um ataque de sabotagem com grande número de vítimas pode ser apenas uma questão de tempo na Europa. O alerta está em um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), divulgado nesta quinta-feira (26/11), que conclui que a campanha conduzida pelos serviços de inteligência russos contra países europeus continua sem alcançar seu objetivo estratégico de enfraquecer o apoio à Ucrânia, mas segue representando uma ameaça crescente à segurança do continente. Alemanha e Polônia seriam os principais alvos.

Segundo o estudo, Moscou vem travando há quatro anos uma "guerra não convencional" contra a Europa por meio de sabotagens, ações de reconhecimento e intimidação voltadas principalmente contra infraestruturas críticas, como ferrovias, redes de energia e instalações da indústria de defesa. O objetivo seria aumentar os custos do apoio europeu a Kiev sem cruzar o limiar de um conflito militar direto.

Apesar da intensificação das operações, os resultados têm sido limitados. O relatório afirma que a assistência militar à Ucrânia continua, o processo de rearmamento europeu avançou e os gastos militares dos países europeus cresceram 12,6% em termos reais em 2025, mantendo o mesmo ritmo do ano anterior. Enquanto isso, a expansão dos gastos russos ficou em 3%.

Ameaça persiste apesar das sanções

Nos últimos anos, governos europeus expulsaram agentes de inteligência russos, realizaram prisões, fecharam consulados e aprovaram novas legislações após ataques considerados significativos. A Otan ampliou missões de vigilância no Mar Báltico e no flanco oriental da aliança, enquanto a União Europeia lançou iniciativas para reforçar sua capacidade de defesa e resposta a crises.

Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que essas medidas ainda não produziram um efeito dissuasório duradouro.

"Não há evidências claras de que a sabotagem tenha se tornado uma ferramenta menos atraente para o Kremlin", afirma o documento.

Na avaliação do IISS, a principal preocupação é saber se a Europa conseguirá transformar respostas nacionais isoladas em uma estratégia coordenada antes que uma operação provoque um evento com múltiplas vítimas ou interrompa as linhas de abastecimento militar destinadas à Ucrânia.

É justamente esse cenário que os autores consideram mais preocupante. Embora as ações de sabotagem tenham causado danos materiais e elevado os custos de segurança, elas não reduziram o apoio europeu a Kiev. Um ataque que resulte em mortes ou em uma paralisação prolongada de infraestruturas essenciais poderia, no entanto, desencadear fortes pressões por retaliação contra a Rússia e colocar à prova a unidade política do bloco europeu.

Principais alvos

O relatório aponta que Alemanha e Polônia devem permanecer como os principais alvos dessas operações. Os dois países ocupam posição central na logística de apoio à Ucrânia e concentram redes de transporte, centros logísticos e instalações industriais consideradas fundamentais para o abastecimento das forças ucranianas.

Os dados reunidos pelo IISS mostram que mais da metade dos incidentes registrados entre outubro de 2025 e setembro de 2026 teve como alvo infraestruturas críticas, especialmente nos setores de transporte e da indústria de defesa. Nesse mesmo período, os casos de sabotagem aumentaram 16%, enquanto o uso de incêndios criminosos e explosivos praticamente dobrou.

Evolução tática

O estudo também aponta sinais de evolução tática entre grupos utilizados pela inteligência russa. Embora a maioria das operações continue sendo executada por recrutas sem experiência, alguns grupos passaram a empregar métodos mais sofisticados, incluindo dispositivos explosivos improvisados com sistemas de detonação remota ou programada. Segundo os pesquisadores, prisões e operações policiais conseguem desarticular células específicas, mas dificilmente afetam a capacidade dos serviços russos de recrutar novos executores.

Na avaliação do IISS, o Kremlin provavelmente define os objetivos estratégicos da campanha, enquanto os serviços de inteligência russos conduzem as operações por meio de intermediários e colaboradores. As ações tendem a ocorrer em ondas concentradas contra países e setores considerados essenciais ao esforço de guerra ucraniano.

O governo russo nega envolvimento em uma suposta campanha de sabotagem na Europa e rejeita as alegações de governos e serviços de inteligência ocidentais de que estaria por trás de ataques com drones, ações cibernéticas, incêndios criminosos e explosões em território europeu.

le (ots)