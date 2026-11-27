Dang Yuan O secretário destituído do Partido Comunista em Xangai: Chen Jining

Chen Jining, relativamente jovem e com dez anos de experiência na Europa, ocupava até recentemente o cargo de secretário do Partido Comunista da Chinaem Xangai. Essa posição é considerada um trampolim para o núcleo mais restrito do poder em Zhongnanhai, sede do governo no centro de Pequim.

No início desta semana, porém, foi anunciado que o político de 62 anos foi destituído do cargo por "suspeita de violações das leis e do estatuto do partido". As acusações concretas contra Chen não foram divulgadas. Esse é um procedimento habitual no Estado de partido único quando o líder chinês Xi Jinping determina investigações contra altos funcionários.

Em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25/11), uma porta-voz do governo declarou apenas: "Essa decisão reflete a determinação inabalável da liderança central do partido, sob a direção do camarada Xi Jinping, de implementar de forma rigorosa e consistente a disciplina partidária em todos os níveis."

A queda de Chen foi totalmente inesperada, ocorrendo apenas alguns dias após sua última aparição pública, explica Daria Impiombato, analista sênior do Instituto Mercator para Estudos da China (Merics). "No passado, era comum que funcionários investigados desaparecessem da vida pública por um longo período antes do anúncio oficial. Há cerca de um ano, isso frequentemente deixou de acontecer. Vejo nisso mais uma estratégia de Xi para tornar o sistema ainda mais opaco: qualquer um pode cair a qualquer momento, criando entre os funcionários um clima de pressão e insegurança ainda maior."

Novas regras para o Politburo

No atual mandato iniciado em 2022, quatro dos 25 membros do Politburo estão sendo investigados por suposta corrupção, aparentemente com a aprovação do secretário-geral Xi Jinping. O Politburo do Comitê Central do Partido Comunista é o órgão mais importante da legenda e define os rumos do governo chinês. Até hoje, suas escolhas sempre ocorreram a portas fechadas.

Dois dos investigados eram militares de carreira e anteriormente atuaram como subordinados diretos de Xi na estrutura de comando do Exército de Libertação Popular. Outro exerceu a função de secretário do partido em Guangdong, a província economicamente mais forte da China, e na Região Autônoma de Xinjiang, sendo posteriormente responsável pela política agrícola nacional.

Chen Jining se destaca nesse grupo. Ele possui experiência internacional e sólida formação acadêmica. Antes de ingressar na política aos 51 anos, era cientista ambiental. Viveu dez anos na Inglaterra e concluiu seu doutorado, com bolsa estatal, no prestigiado Imperial College London. Após retornar à China, tornou-se reitor da universidade de elite Tsinghua, em Pequim, considerada uma importante formadora de quadros do Partido Comunista.

Seu primeiro cargo político veio em 2015, quando assumiu o Ministério do Meio Ambiente no governo do falecido primeiro-ministro Li Keqiang. Três anos depois, tornou-se prefeito de Pequim e foi responsável pela organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Nesse mesmo ano, passou a integrar o Politburo e acabou se tornando o homem mais poderoso da metrópole financeira de Xangai.

O mito de Xangai

O cargo de secretário do partido em Xangai sempre foi considerado um trampolim para o Comitê Permanente do Politburo, o grupo mais poderoso da liderança chinesa, composto por sete integrantes. Os antecessores de Chen chegaram aos cargos de presidente da República, primeiro-ministro ou presidente do Parlamento. Nomes como Xi Jinping, Li Qiang, Jiang Zemin e Zhu Rongji são exemplos dessa trajetória.

No segundo semestre de 2027, o Partido Comunista realizará a renovação periódica do Politburo. Já em 2022, Xi Jinping rompeu as regras anteriores, que limitavam o mandato a dois períodos, e garantiu sua eleição para um terceiro mandato como secretário-geral. Tradicionalmente, já era possível identificar quem assumiria os cargos de presidente e primeiro-ministro quando os ocupantes atuais se aposentassem.

Em tese, a próxima dupla de líderes deveria ter menos de 63 anos em 2027, pois uma regra interna determina que candidatos com 68 anos ou mais não podem ocupar cargos de topo.

Três potenciais candidatos atingem essa idade-limite nos próximos anos. Zhang Guoqing (62) é vice-primeiro-ministro responsável pelas áreas de indústria, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Li Ganjie (62) chefia o desenvolvimento de pessoal do partido, mas não ocupa função governamental. O terceiro nome é justamente Chen Jining.

"Xi não pretende definir um sucessor", afirma Arthur Wang Zhin-Sheng, da Central Police University, em Taiwan. "Ele eliminou rivais políticos, primeiro em diferentes facções, depois nas Forças Armadas, e agora também mira políticos vistos como possíveis sucessores."

Em entrevista ao jornal taiwanês United Daily News, Wang afirmou: "Xi não pretende permanecer apenas até 2032, mas possivelmente até 2037 ou além. Atualmente, não há sinais de que ele queira incluir políticos mais jovens em seu círculo de poder."

Xi mantém controle absoluto

No momento, aparentemente ninguém ousa desafiar publicamente Xi Jinping dentro das atuais estruturas de poder.

"O fato de Xi poder agir contra quem quiser demonstra sua autoridade incontestável dentro da liderança chinesa", afirma Impiombato. "Ele deixou muito claro que ninguém está imune a uma investigação e que o critério decisivo não é apenas a lealdade a ele, mas também a capacidade comprovada de executar suas orientações."

Outros candidatos com chances de chegar ao Comitê Permanente do Politburo têm adotado uma postura extremamente discreta. Entre eles estão os secretários do partido em Pequim e Chongqing.

"Com a exclusão de Chen, abre-se uma vaga conveniente para que Xi promova alguém de sua escolha e possivelmente garanta a entrada dessa pessoa no Politburo já no próximo ano", avalia Impiombato. "Com menos concorrentes disputando os cargos mais altos, aumenta também a probabilidade de que membros atuais do Comitê Permanente, que teoricamente já deveriam se aposentar, permaneçam por mais um mandato. Isso garante certa continuidade e dá a Xi mais tempo para consolidar as regras de promoção e de liderança partidária apresentadas no Quinto Plenário de outubro, antes que ocorra uma renovação mais ampla da cúpula do poder."