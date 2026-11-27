Ben Knight Tribunais que lidam com temas sociais são os mais afetados por processos com IA, uma vez que não exigem representação jurídica

Os tribunais da Alemanha vêm registrando um aumento de processos e recursos no último ano, um fenômeno que observadores atribuem ao uso de modelos de inteligência artificial (IA), de acordo com diversas reportagens da imprensa no país.

As mais afetadas são as cortes de assuntos sociais, onde os cidadãos podem apresentar reclamações por conta própria, sem representação jurídica. Na maioria desses casos, as pessoas recorrem contra sanções ou cortes em seus benefícios de desemprego, ou contra exigências das autoridades para devolução de pagamentos já recebidos.

Mas as reclamações também podem envolver outros benefícios sociais ou aumentos repentinos nas contribuições para o seguro de saúde.

Marcus Howe, porta-voz do Tribunal Social estadual de Berlim, onde atua como juiz, afirmou que seu tribunal está lidando com 28% mais casos neste ano do que em 2025. "Isso é, naturalmente, um aumento enorme, que certamente se deve parcialmente à inteligência artificial", disse à DW.

Ele acrescenta, porém, que parte da explicação também pode estar no endurecimento das sanções relacionadas aos benefícios de desemprego, introduzido pelo governo federal neste ano.

Outros estados relataram aumentos semelhantes. O portal especializado Legal Tribune Online reportou que o número de procedimentos urgentes nos oito tribunais sociais da Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha, aumentou de cerca de 1,4 mil no primeiro trimestre de 2025 para 3,6 mil no mesmo período de 2026.

Como identificar uma ação judicial gerada por IA

Howe afirma que, na maioria dos casos, ainda é fácil para os juízes perceber quando uma ação foi gerada por IA.

"Normalmente dá para perceber à primeira vista", diz. "A fonte e o layout são diferentes. Nos piores casos, os textos são longos demais e excessivamente inflados, cheios de conteúdo que tem muito pouco a ver com o caso."

O juiz também percebeu que as ações geradas por IA são mais impessoais, o que torna seu trabalho mais difícil.

"Você realmente não consegue ter uma impressão de que tipo de pessoas estão por trás desses casos", disse. "Fica difícil reconhecer qual é o verdadeiro problema. O fator humano é importante porque muito desse alemão gerado por computador pode induzir ao erro. Ele constrói argumentos que o computador inventou, mas que na verdade não são importantes para as pessoas envolvidas."

Isso pode chegar a extremos. Friedrich-Johannes Graf von Pfeil, presidente do Tribunal Social de Potsdam, no estado de Brandemburgo, recebeu uma reclamação com 800 páginas.

"Uma petição gerada por IA utiliza formulações jurídicas especializadas que nenhum cidadão comum usaria", disse ele. "Mas ainda assim você precisa responder a tudo isso."

Os tribunais, na contramão, não podem usar ferramentas de IA para resumir esses documentos por questões de segurança e proteção de dados.

Frear o fluxo com taxas?

Em uma conferência recente realizada neste mês, os ministros da Justiça dos estados alemães e do governo federal concordaram em criar um grupo de trabalho para examinar a questão.

Alguns ministros conservadores defenderam a cobrança de uma taxa para o registro de reclamações urgentes. Christian Heinz, ministro da Justiça da União Democrata Cristã (CDU) no estado de Hesse, afirmou que deveria ser considerada uma taxa de 15 euros (R$93).

Outra proposta prevê que as pessoas arquem com os custos judiciais em ações consideradas com pouca chance de sucesso ou caracterizadas como abuso do sistema.

A associação de assistência social que oferece orientação jurídica a cidadãos em disputas com autoridades públicas, VdK, é veementemente contra essas ideias.

Holger Lange, diretor do departamento jurídico federal da VdK, considera essencial que as pessoas, especialmente aquelas que dependem de assistência social, tenham acesso aos tribunais sociais sem medo dos custos.

Segundo ele, a solução não é "erguer muros ao redor dos tribunais", mas simplificar o acesso digital e facilitar o envio de reclamações claras e concisas.

Em outras palavras, seriam criados portais online com perguntas fáceis de entender e limites de palavras para os documentos jurídicos. "Eles poderiam orientar um pouco o procedimento", afirma.

Há realmente uma crise?

Embora tenha havido um aumento recente nas reclamações apresentadas aos tribunais sociais, uma análise mais ampla das estatísticas mostra que não se trata de algo que esses tribunais nunca tenham enfrentado antes.

Nos anos anteriores à ampla disseminação dos chatbots de IA, os tribunais registraram uma grande queda no número de processos pendentes: de mais de 445 mil no fim de 2017 para 325 mil no fim de 2024.

Analistas sugerem que esses movimentos de longo prazo estão ligados às condições econômicas e às mudanças legais relacionadas aos benefícios de desemprego.

Além disso, Lange não acredita que esse novo aumento nas reclamações, geradas por IA ou não, seja necessariamente um sinal negativo. Tampouco que o uso de IA torne um recurso inválido.

"Precisamos perguntar se esse aumento recente não é também, em parte, a expressão de uma demanda por proteção jurídica que até agora estava oculta, porque as pessoas simplesmente não ousavam reivindicar seus direitos.

"