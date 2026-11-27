Vinícius Lemos El Niño neste ano causou um cenário diferente do previsto no Pantanl

Em junho, o governo federal ampliou as ações para prevenir incêndios florestais no Pantanal. Um grupo de 246 brigadistas e diversos equipamentos foram destinados ao bioma, em uma temporada que terminaria em dezembro. Havia um alerta importante: a aproximação de uma forma extrema do El Niño.

O fenômeno aumenta a temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico e altera padrões climáticos em diferentes partes do mundo, em um contexto de elevação das temperaturas globais. No último registro dele, entre 2023 e 2024, o El Niño levou a um cenário de secae fogo intenso no Pantanal.

A possibilidade de um novo desastre ambiental no bioma mobilizou ações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e de secretarias de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, estados brasileiros que abrigam o Pantanal.

Além do Pantanal, outras regiões do país também receberam um força-tarefa do MMA por causa do Super El Niño. Segundo o ministério, foram mobilizados 4.410 brigadistas em todo o Brasil e foram usados mais de R$ 1 bilhão para prevenção e combate ao fogo.

Mas a força-tarefa destinada ao Pantanal não atuou como o esperado. O El Niño neste ano causou um cenário diferente do previsto. Em vez da seca, o bioma registrou chuvas intensas, que contribuíram para conter a propagação dos incêndios, em sua grande maioria provocados pela ação humana.

Parte da equipe de brigadistas foi deslocada para ajudar no combate ao fogo em outros estados, como Amazonas e Pará, que enfrentam impactos das ondas de calor e da seca.

"No Pantanal, esperávamos que o El Niño tivesse um impacto maior de incidência de incêndios ou em relação ao agravamento da seca", diz o pesquisador Eduardo Reis, coordenador do Pantanal no MapBiomas.

Menos fogo

Os dados de fogo no Pantanal entre agosto e outubro de 2026, períodos mais secos, ficaram distantes dos piores anos recentes. Os focos de calor (que costumam representar incêndios) na região caíram 13% em relação ao ano passado, em um comparativo até 23 de novembro, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em comparação a 2024, a queda em 2026 é de cerca de 95%.

Já o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aponta que a área queimada no Pantanal até novembro deste ano corresponde a cerca de 153 mil hectares. É a terceira menor dessa série histórica, iniciada em 2012, ficando atrás apenas do mesmo período no ano passado, quando foram queimados 128 mil hectares, e em 2014, 152 mil hectares.

"Faz vários anos que o Pantanal está sofrendo com uma condição de seca. Mas, felizmente, com essas chuvas acima da média nos últimos três meses, os incêndios não ficaram acima do previsto. Foram, digamos, menores do que a expectativa", diz o meteorologista Marcelo Seluchi, coordenador-geral de Operações e Modelagens do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Apesar dos recentes indicadores positivos, o bioma segue em crise histórica devido às dificuldades enfrentadas anteriormente.

O El Niño no Pantanal

Os impactos do Super El Niño têm causado eventos extremos em diferentes regiões do país, dizem os pesquisadores. Enquanto o Sul enfrenta aumento de chuvas, a Amazônia passa por um período preocupante de seca e incêndios. Esses impactos já eram esperados, com base em anos anteriores do fenômeno.

Já no Centro-Oeste e no Sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a resposta varia entre os diferentes episódios de El Niño. Nessas regiões, o fenômeno, que causa alteração na circulação atmosférica, está associado a temperaturas elevadas e à irregularidade na distribuição das chuvas.

"O Pantanal não tem uma relação muito clara com o El Niño. Há anos em que chove mais e outros em que chove menos. Cada ano é diferente", diz Seluchi.

Localizado nessa zona de transição entre o Sul e o Norte do país, o Pantanal teve condições atmosféricas que favoreceram a chegada das chuvas nos últimos meses, com volumes acima de períodos anteriores (2024 e 2025) e da média climatológica, e sem ondas de calor expressivas.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a situação recente culminou na redução de ocorrência e propagação do fogo no Pantanal. Enquanto isso, as chuvas seguem irregulares, com longos períodos sem precipitação ou grandes volumes concentrados em poucos dias.

Outro impacto do El Niño no Pantanal, assim como em toda a região do Centro-Oeste, foi o aumento de até 1 ºC acima da média da temperatura no último trimestre, segundo o Inmet. O instituto explica que as chuvas dos últimos meses contribuíram para que as temperaturas não aumentassem ainda mais.

Quadro geral continua preocupante

Essa melhora nos dados recentes não alteraram as dificuldades que o Pantanal tem enfrentado nos últimos anos. A pesquisadora Adriana Cuartas, do Cemaden, aponta que o bioma sofre com os impactos dos sucessivos períodos de seca severa que começaram em 2020. "O Pantanal passa por períodos chuvosos que levam a uma melhora, mas ele não consegue chegar aos níveis normais por muito tempo. De repente, vem um período muito mais seco e os níveis diminuem de novo."

Um fator que agrava o problema, segundo a especialista, é o aumento das temperaturas, que favorece a perda de água por evapotranspiração, processo de transferência da água para a atmosfera pela evaporação do solo e pela transpiração das plantas.

A pesquisadora também menciona a concentração das precipitações em episódios muito intensos, intercalados por períodos prolongados de estiagem. Segundo ela, esse tipo de situação favorece o escoamento superficial, que reduz a quantidade de água que consegue penetrar no solo e permanecer armazenada.

"Boa parte escoa superficialmente. Então, vai direto para os rios e provoca aqueles picos, mas depois a água vai embora, segue o curso do rio e vai para o oceano", explica. "Então, fica pouco daquela água armazenada", diz.

Além disso, os números positivos deste ano não foram sentidos em todas as regiões do Pantanal, comenta o pesquisador Marcus Suassuna, do Serviço Geológico do Brasil (SGB). "Esses registros de chuvas não significam que localmente não possa ter havido áreas do Pantanal em que houve maior dificuldade", pondera.

Entre outubro e agosto deste ano, segundo dados do Inmet, a média de chuvas no nordeste do Pantanal, área localizada em Mato Grosso, ficou abaixo da média da região, entre 20 a 50 mm. Já na porção mais ao sul do bioma, em Mato Grosso do Sul, houve precipitações acima da média, com desvios positivos de até 100 mm no trimestre.

"Alguns rios menores no Pantanal, onde não temos muito monitoramento, podem ter chegado a níveis mais críticos neste ano. Não conseguimos monitorar todos os rios ali. Mas, de modo geral, os rios ainda estão em níveis abaixo do ideal", diz Suassuna.

Um levantamento do MapBiomas mostra que a área alagada do Pantanal tem diminuído progressivamente ao longo das últimas quatro décadas. Em 1988, ano do maior pico de cheia mapeado desde o início da série histórica, 3,8 milhões de hectares continuaram inundados por um período de seis a 12 meses. Em 2025, esse mesmo período correspondeu a apenas 820 mil hectares inundados.

A redução também aparece na comparação entre as décadas do pico de áreas alagadas. Segundo o MapBiomas, essa média diminuiu cerca de 1 milhão de hectares a cada dez anos, passando de 6 milhões de hectares no período de 1985 a 1994 para 2,8 milhões de hectares entre 2015 e 2025.

Pantanal em alerta

O Ministério do Meio Ambiente afirma que o Pantanal "permanece vulnerável às mudanças climáticas" e continua monitorando a região.

Os pesquisadores avaliam que os números favoráveis nos últimos meses não representam que o Pantanal esteja totalmente livre de desastres que podem ser causados pelo El Niño. Segundo a previsão, o fenômeno climático deve se intensificar em dezembro e atingir o seu pico no início de 2027.

O período chuvoso do bioma costuma ser registrado entre dezembro e o início do ano. A previsão aponta para mais chuvas no Pantanal pelos próximos meses. No entanto, especialistas seguem receosos.

"A previsão para o Pantanal e para a região Centro-Oeste é muito mais incerta e tem menos confiabilidade. O Sudeste e Centro-Oeste devem ficar naquela área de transição, em que em alguns momentos pode chover mais e, em outros, menos", diz Seluchi. "Talvez o mais provável seja que a situação não fique muito distante da normalidade. Mas é uma previsão muito mais difícil", acrescenta.